Bas-Saint-Laurent: la santé publique locale aurait souhaité le maintien des points de contrôle

Le directeur de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent aurait souhaité le maintien des points de contrôle à l’entrée de la région.

Ces points de contrôle seront levés comme prévu lundi prochain. «Si le gouvernement me demandait: "est-ce que vous êtes d’accord à ce qu’on laisse le barrage là lundi, je vais dire oui"», a affirmé vendredi matin le Dr Sylvain Leduc.

Il soutient avoir fait toutes les représentations possibles auprès de la direction nationale de la Santé publique et du gouvernement Legault, mais sans succès.

Le Dr Leduc rappelle toutefois que les déplacements entre les régions et entre les villes doivent demeurer limités. Il ne les encourage surtout pas. Mais si jamais des gens de l’extérieur venaient au Bas-Saint-Laurent, dans leurs résidences secondaires par exemple, il leur demande de s’imposer une quarantaine.

Au cours des prochains jours, ces propriétaires de résidences secondaires seront contactés et invités à prendre leurs responsabilités.

Mais le Dr Leduc ne fait pas de cachettes, si le Bas-Saint-Laurent n’a enregistré aucun cas pendant 16 jours et qu’il en compte sept de plus dans la dernière semaine, c’est qu’il y a plus de mouvements interrégionaux.

«Les cas qui surviennent le sont toujours par des échanges avec des gens d’autres régions. La compréhension que les gens doivent avoir, c’est que ce n’est pas parce qu’il y avait un barrage qu’il n’y avait personne qui passait», a expliqué le directeur de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent.

Mais le Dr Leduc se montre rassurant. La situation épidémiologique sera suivie de près et si elle dégénère avec une explosion de nouveaux cas, il pourrait demander la remise en place des points de contrôle.

En attendant, il incite les résidents du Bas-Saint-Laurent à ne surtout pas baisser la garde, à appliquer sans relâche les mesures comme le lavage des mains, la distanciation physique et le port du masque en public.

Il soutient enfin que la stratégie de dépistage va demeurer la même puisqu’il a été efficace jusqu’à maintenant. Quelque 4000 tests ont été réalisés au cours des deux derniers mois au Bas-Saint-Laurent et seulement 1 % d’entre eux ont été déclarés positifs.