Confinement prolongé jusqu'au 28 mai pour la ville de New York

Les mesures de confinement pour la ville de New York ont été prolongées jusqu'au 28 mai, a indiqué vendredi le gouverneur Andrew Cuomo.

• À lire aussi: Washington veut contrôler un peu plus Huawei

Le gouverneur a clarifié cette date lors d'un point presse, alors qu'un décret signé la veille au soir mentionnait également la date du 13 juin. M. Cuomo n'a pas précisé quelles mesures exactement étaient prolongées jusqu'au 13 juin.

La ville de New York, capitale économique et culturelle des États-Unis, a été à l'épicentre de l'épidémie de coronavirus, avec plus de 20 000 morts de la COVID-19. Cinq autres régions moins peuplées de cet État de 20 millions d'habitants peuvent, elles, relancer progressivement leur économie à compter de ce vendredi.