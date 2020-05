Écoles: de l’aide réclamée pour soutenir les jeunes en difficulté

La fermeture prolongée des écoles dans la grande région métropolitaine est nécessaire, mais elle risque de compliquer la scolarité de nombreux jeunes et d’augmenter de façon importante le taux de décrochage.

• À lire aussi: La reprise des classes reportée à septembre à Montréal

• À lire aussi: L’école à distance fera augmenter le taux de décrochage selon un expert

C’est ce que pense le Regroupement des organismes communautaires de lutte au décrochage (ROCLD), qui demande au gouvernement Legault de donner aux acteurs communautaires les moyens de soutenir les jeunes jusqu’en septembre.

Le Regroupement soutient que la situation est inédite et les défis à relever sont nombreux. «Dans le contexte actuel, ce sont tous les enfants et les jeunes qui sont en difficultés! Les mesures prises jusqu’à présent restent insuffisantes et évoluent en silos», a fait savoir Mélanie Marsolais, directrice générale du ROCLD, qui accompagne et soutient plus de 8000 jeunes en difficulté chaque année.

Entre autres, on estime que le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur doit mettre rapidement «à la disposition des enfants, des jeunes et des familles des ressources psychosociales, du matériel informatique associé à un accès à internet».

Le ROCLD, qui regroupe 59 organismes répartis dans 11 régions du Québec, soutient que les organismes de lutte au décrochage doivent faire partie de la solution et doivent en ce sens participer, dès maintenant, aux échanges entourant le plan de réouverture des écoles de la région métropolitaine de Montréal et, plus largement, le plan pour la rentrée scolaire au Québec.

On réclame ainsi un plus grand soutien financier pour que les OCLD restent ouverts cet été pour préparer la rentrée en septembre et soutenir la réussite éducative des jeunes.

«L’éducation n’est pas que scolaire et ne se passe pas qu’à l’école, a souligné Mme Marsolais. Le milieu communautaire est largement sous financé, et ce, malgré toute l’aide qu’il apporte aux enfants, aux jeunes et aux familles. On veut maintenir notre aide cet été, faire plus et mieux. Pour cela, il faut qu’on nous en donne les moyens.»