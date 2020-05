La mairesse de Montréal Valérie Plante a dévoilé son plan de «déplacement estival».

Montréal prévoit l’aménagement d’un total de 327 km de nouvelles voies piétonnes et cyclables qui s’ajoutent aux plus de 900 km existants.

Dans les arrondissements, 88 km de rues réaménagées au profit des piétons et des cyclistes (rues lentes, rues partagées, rues familiales et actives, rues piétonnes, voies cyclables temporaires, etc.).

Des travaux doivent débuter dès le début du mois de juin sur le boulevard Saint-Laurent, la rue Saint-Denis, l’avenue Christophe-Colomb, l’avenue du Mont-Royal et le boulevard Gouin.

Une deuxième phase suivra plus tard cet été. Ainsi, six corridors piétons et cyclistes supplémentaires totalisant 51 km.