EN DIRECT | Le point des autorités à Montréal

Pour une deuxième journée consécutive, le premier ministre François Legault fait le point sur la pandémie depuis la zone rouge de Montréal.

Suivez le point de presse dans la vidéo ci-dessus.

Québec donnera un million de masques à Montréal et 6 millions $ aux sociétés de transports de la CMM pour qu’ils en distribuent gratuitement.

À sa première visite dans la métropole en deux mois, le premier ministre devait rencontrer les PDG des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) de la région de Montréal.