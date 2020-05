Entente entre la LNH et ses joueurs la semaine prochaine?

Il n’y aurait que quelques jours nous séparant d’une entente entre la Ligue nationale de hockey (LNH) et l’Association des joueurs (AJLNH) pour déterminer ce à quoi ressemblera le protocole de retour au jeu, selon ce qu’a rapporté Renaud Lavoie pour la chaîne TVA Sports, vendredi.

Selon une source impliquée dans les pourparlers, les parties sont passées près d’une entente cette semaine, mais du temps de négociation est encore nécessaire, tandis qu’on tente de trouver une solution pour sauver la saison 2019-2020, suspendue depuis la mi-mars en raison de la propagation de la COVID-19.

D’après Renaud Lavoie, les dirigeants de différents gouvernements sont également impliqués dans les discussions.

« Par exemple, on veut savoir combien de temps les joueurs qui vont arriver d’Europe ou qui devront traverser la frontière Canada-États-Unis devront se placer en quarantaine, explique le journaliste de TVA Sports. On se demande s’il est possible d’être plus flexible que les 14 jours qui sont imposés au Canada, entre autres. »

Par ailleurs, les visas de travail des joueurs étrangers du circuit se terminent le 30 juin prochain. Sans visa, les joueurs n’ont pas le droit de traverser les frontières afin d’y disputer des matchs.

Des États américains se disent prêts à accueillir les joueurs de la LNH : l’Arizona, le Nevada et la Floride, selon Lavoie. Au Canada, la Colombie-Britannique insisterait pour faire disputer des rencontres à Vancouver. En Alberta, on voudrait des rencontres à Edmonton.

Une réunion téléphonique des gouverneurs de la LNH lundi. « On devrait en savoir un peu plus sur les intentions de la ligue à ce moment-là », indique Renaud Lavoie.

Mercredi, Québec autorisait la reprise de plusieurs activités individuelles extérieures à compter du 20 mai. Cette mesure s’applique à l’ensemble du territoire de la province, y compris le Grand Montréal, et n’inclut donc pas les sports collectifs comme le hockey.

La Ligue américaine de hockey (LAH), où les équipes de la LNH ont des filiales, a annoncé cette semaine avoir pris la décision d’annuler le reste de la saison régulière ainsi que les séries éliminatoires de 2019-2020 en raison de la pandémie de la COVID-19.