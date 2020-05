Il faut penser l’été de nos enfants autrement, dit une pédiatre

Il est primordial de prévoir des activités estivales pour les enfants du grand Montréal qui ne retourneront pas à l’école avant septembre, insiste une spécialiste.

Pédiatre au CHU de Sherbrooke, la docteure Marie-Claude Roy s’inquiète pour les enfants et les adolescents qui n’ont pas mis les pieds en classe depuis mars. Elle estime leur recul académique et comportemental à 6 à 9 mois, si la rentrée a bel et bien lieu en septembre.

«Il ne faut pas sous-estimer l’importance de ce qu’on a fait subir à nos enfants à cause de la COVID», rappelle-t-elle.

Pour ne pas empirer les effets du confinement prolongé, la pédiatre presse le gouvernement de repenser l’été que ces jeunes s’apprêtent à vivre.

Il faudrait «envisager des camps de jour gratuits pour les enfants, des activités dans les parcs dans le respect de la distanciation sociale et de nouvelles façons de faire des sports d’équipe», selon ses dires.

La Dre Roy est convaincue que les enfants sont les grands oubliés de cette crise. Alors que les golfeurs pourront retourner sur les verts dès mardi, «les enfants ne peuvent pas jouer dans la ruelle au ballon avec leurs copains. Il faut absolument qu’il se passe quelque chose», affirme la spécialiste.