Jeff Boudreault: au nom de la solidarité

À travers la crise qu’on traverse, plusieurs entrepreneurs québécois ressortent du lot et s’impliquent pour venir en aide à la population. Jeff Boudreault, fier partenaire de la microbrasserie Beemer depuis trois ans, en fait partie. Devant l’urgence de la situation, son équipe et lui ont décidé de fabriquer du désinfectant pour les mains de grande qualité.

Jeff, à quoi le confinement ressemble-t-il pour vous?

Ça se passe quand même bien à la maison. Par contre, comme pour bien des gens, côté travail, c’est très inquiétant; j’essaie de ne pas trop y penser. Les derniers épisodes de «District 31» n’ont pas été tournés; en fait, tous les tournages ont été annulés. Je devais aussi jouer dans un film qui a été annulé, alors je n’ai rien devant moi. Disons que je suis tombé au neutre. On est une grosse gang à vivre avec cette insécurité.

Voyez-vous des aspects positifs ressortir de ce qu’on vit?

Oui, on remarque à travers tout ça qu’il y a de belles choses qui se passent. C’est bon pour notre environnement, car la planète a enfin une pause. On se concentre comme jamais sur notre famille, on dépense moins et on s’organise bien avec le télétravail. Je suis chanceux, car je peux continuer à faire des voix: je me suis fait un petit studio maison dans mon garde-robe! (rires)

Vous avez une famille nombreuse. Est-ce que l’ambiance est bonne à la maison?

Honnêtement, oui. Je dois dire qu’on vit un peu en commune présentement: je suis avec ma blonde, nos trois enfants, la copine de mon fils aîné et mon père, qui vit ici, car on a une maison bigénérationnelle. Il y a beaucoup d’harmonie, les enfants s’impliquent, on cuisine, on fait de la peinture, on joue à des jeux de société, on écoute des séries ou des films à la télé, et on joue même à «Un souper presque parfait»!

Votre métier d’acteur est présentement sur pause, mais il y a un projet important dans lequel vous avez investi dernièrement.

Depuis trois ans, je suis un des huit partenaires de la distillerie et microbrasserie Beemer. Ça faisait longtemps que je rêvais de faire partie d’un projet comme ça. J’ai été le porte-parole du festival Bières et saveurs de Chambly pendant 15 ans; j’ai une passion pour l’univers des bières.

Comment en êtes-vous venu à ce partenariat?

Un de mes amis du Lac-Saint-Jean m’a appelé un jour pour m’annoncer qu’un groupe à Roberval avait le projet de démarrer une microbrasserie, et les gars impliqués voulaient me parler. J’ai jasé avec eux, on s’est ensuite rencontrés pour visiter la microbrasserie, et c’est comme ça que tout a décollé.

Micro Beemer est située à Roberval. Cet endroit est significatif pour vous, n’est-ce pas?

Absolument! J’y ai grandi, c’est mon patelin d’enfance. C’est assez tranquille sur le plan économique là-bas, et je me suis toujours demandé ce que je pouvais faire pour venir en aide à ma ville natale. Quand ce beau projet s’est présenté, je me suis dit que c’était l’occasion rêvée.

Quel est votre rôle au sein de l’entreprise?

J’en suis le porte-parole, mais je suis aussi investisseur et actionnaire, parce que je voulais m’impliquer dans le projet et avoir mon mot à dire. J’aime tout ce qui touche à l’image de marque et à la création des produits, surtout avec les bières, car je m’y connais moins en matière de spiritueux. Par contre, c’est certain que tout ce qui touche à la comptabilité, ce n’est pas pour moi! (rires)

En quoi la pandémie a-t-elle influencé votre production?

On était sur le point de partir la production d’une nouvelle vodka. On entrait dans l’univers des spiritueux; c’était dans nos plans. On a attendu longtemps la livraison d’un alambic, une superbe machinerie de distillerie qui provient d’Allemagne. Il y a eu d’importants délais de livraison. Après un an d’attente, on l’a finalement reçu en février... juste avant que le virus nous paralyse. Évidemment, avec une distillerie, on a accès à d’énormes volumes d’alcool. Donc, au lieu de lancer notre production de vodka, on a décidé d’être solidaires et de faire du désinfectant pour les mains de grande qualité à la place, car il y avait une pénurie de ce produit.

Est-ce que ç’a été compliqué de changer vos plans?

Non, ç’a été assez simple de se virer de bord. On a fait notre demande auprès de Santé Canada, on a réinvesti un peu plus, et la production a démarré. Ça s’est vu par le passé, en temps de guerre par exemple, que des distilleries répondaient à un besoin nécessaire en changeant leur vocation. Chez Beemer, on ne s’est même pas posé la question; c’était notre devoir de citoyens d’aider comme on pouvait. Ça prend de l’alcool de 60 % à 80 % pour faire du désinfectant. Nous, on a utilisé le meilleur alcool — celui à 80 % — et on y a ajouté des effluves de sapin baumier. On s’est dit que, tant qu’à en faire, on voulait offrir de la qualité. C’est comme ça que PurBoréal est né.

Vous devez être fiers de pouvoir aider en cette période difficile...

On est heureux de pouvoir s’impliquer. On est une petite équipe, mais notre équipement tourne 24 heures sur 24. Ceux qui font la production commencent à être cernés, car ils travaillent très fort. On a une grande capacité de production, ça roule au maximum. On ignore combien de temps tout ça va durer. Allez-vous continuer à produire PurBoréal longtemps? Notre plan était de produire des spiritueux, mais dans les circonstances, on va continuer de faire notre désinfectant aussi longtemps que le besoin se fera sentir (le 1er avril, on apprenait qu’ils ont reçu l’autorisation de Santé Canada de produire leur désinfectant jusqu’à la fin de la crise du coronavirus, NDLR). Mais je pense qu’on souhaite tous revenir à une vie normale dès que possible. J’espère que les gens seront présents à leur tour pour les entrepreneurs d’ici, car nous aurons grandement besoin d’eux pour relancer notre économie.