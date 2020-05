Le bénéfice de Power Corporation recule

Power Corporation du Canada a rapporté vendredi des profits à la baisse pour son premier trimestre de 2020.

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions participantes s'est ainsi chiffré à 200 millions $, ou 0,36 $ par action, comparativement à 292 millions $, ou 0,63 $ par action, en 2019.

Pour la période close le 31 mars dernier, le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d'actions participantes a atteint 345 millions $, ou 0,62 $ par action, comparativement à 251 millions $, ou 0,54 $ par action, l’an dernier.

Power Corporation a indiqué dans ses résultats que «les ajustements de 2020, exclus du bénéfice net ajusté, ont représenté une incidence défavorable nette de 145 millions $, ou 0,26 $ par action».

Power Corporation a de plus souligné que la pandémie de COVID-19 pourrait avoir des impacts qui sont, à ce stade-ci, difficiles à mesurer.

«La durée et l'incidence de la pandémie de COVID-19, tout comme l'efficacité des interventions des gouvernements et des banques centrales, demeurent incertaines pour l'instant, a écrit Power. Il n'est pas possible d'évaluer de façon fiable la durée et la gravité de cette situation, tout comme son incidence sur les résultats financiers ou la situation financière de la Société et de ses filiales en exploitation pour les périodes futures».