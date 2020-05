Les campings de l'Estrie impatients d'accueillir des visiteurs

Les propriétaires de camping attendent impatiemment le feu vert du gouvernement pour amorcer leur saison.

Habituellement, la fin de semaine de la fête des Patriotes pour accueillir officiellement les campeurs.

Vendredi, sur les terrains de camping en Estrie, c'était le calme plat; il n'y avait pratiquement aucun de signe de vie.

Aux propriétaires de camping, la ministre du Tourisme et le directeur de la santé publique disent de ne pas se décourager.

Selon les propriétaires rencontrés et les couples de retraités sans résidence principale qui y sont actuellement hébergés, on pourrait de façon sécuritaire y admettre, au départ, les campeurs saisonniers.

Le camping Vacances Bromont affiche déjà un taux d'occupation de 90 % pour les mois d'été.

Le propriétaire est conscient qu'il ne pourra accommoder qu'une petite partie de la clientèle de voyageurs et de campeurs passagers.

La situation est encore plus précaire au Camping KOA Holiday, où plus de la moitié des visiteurs viennent des États-Unis et de l'Ontario.

Condamner les lieux de rassemblement comme les parcs et piscines et limiter l'accès aux blocs sanitaires, ce sont toutes des mesures envisageables et qui pourraient fonctionner pour que tout le monde, propriétaires et campeurs, au cours de la saison estivale.