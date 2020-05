Les chefs Wet’suwet’en signent le protocole d’entente

Un protocole d'entente a finalement été signé jeudi soir entre Ottawa, le gouvernement de la Colombie-Britannique et les chefs héréditaires de la nation Wet’suwet’en.

• À lire aussi: Signature d’un protocole avec les Wet’suwet’en jeudi

Ce document devrait ouvrir la voie à 12 mois de négociation sur les revendications ancestrales des Wet’suwet’en.

Avant le début de la crise de la COVID-19, le Canada a été plongé dans une crise marquée par des blocus ferroviaires, notamment au Québec et en Ontario, pour protester contre le projet de gazoduc Coastal GazLink, passant sur le territoire des Wet’suwet’en.

«Grâce à ce protocole d'entente, nous allons maintenant commencer à travailler vers une meilleure compréhension entre le Canada et la Colombie-Britannique, nous pourrons renforcer de meilleures relations et établir des économies fortes», a déclaré le chef wet'suwet'en Dinï'ze Woos, (Frank Alec), Cas Yihk, Gitdumt'en (Clan de l'ours).

Après avoir été signé virtuellement mardi, le protocole a été ratifié jeudi et les trois parties vont maintenant commencer la négociation d’un accord sur la façon de mettre en œuvre les droits et le titre des Wet'suwet'en.

Ce futur accord tracera également une voie sur des questions liées à la réunification de la Nation Wet'suwet'en, au partage de revenus, à la compensation, à la terre et aux ressources, au bien-être des enfants et des familles, à l'eau, aux poissons, à l'aménagement du territoire et à la prise de décisions.

«La signature de ce protocole d'entente marque une étape importante dans nos efforts visant à rebâtir notre relation avec les Wet'suwet'en et à affirmer et à mettre en œuvre leurs droits et leur titre», a affirmé Carolyn Bennett, ministre fédérale des Relations Couronne-Autochtones.