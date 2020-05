Les nouveaux cas de COVID-19 entrent au compte-goutte en Estrie

Les nouveaux cas de COVID-19 entrent au compte-goutte depuis plusieurs jours en Estrie, si bien qu'à moins d'une mauvaise surprise samedi, la semaine qui s'achève sera celle où la région aura enregistré le moins de nouvelles personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Durant la semaine du 15 mars, 25 cas de COVID-19 avaient été confirmés dans la région. Jusqu'ici, cette semaine seulement, 16 Estriens ont contracté la maladie.

Alors que plusieurs élus des régions qui ont été confinées plaident pour le retour ou le maintien des points de contrôle routiers, le directeur de la Santé publique de l'Estrie, le Dr Alain Poirier, ne voit pas la pertinence d'une telle mesure dans sa région.

«Je comprends les préoccupations dans ces régions. Mais les barrages routiers, les gens ont eu la perception que ça a eu une certaine efficacité, mais nous sommes, l'Estrie, le meilleur exemple. Nous n'avons pas eu de barrage routier, ce n'était pas fermé et notre taux baisse. Quand on regarde les courbes, nous on est vraiment plats et les autres continuent de progresser.»