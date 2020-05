Nos experts répondent à vos questions sur les lignes ouvertes de LCN

Que ce soit en lien avec la santé ou l'économie, nos spécialistes répondent quotidiennement à vos questions en direct sur les ondes de LCN.

Posez-nous vos questions en santé et en économie et nous y répondrons en direct à 16h30 sur les ondes de LCN. Envoyez-les par courriel à nouvelles@tva.ca ou par téléphone au 514 370-3222.

«Une PME de moins de 5 employés peut-elle aller chercher la subvention de 75%?» - Danielle

«Ce serait surprenant de pouvoir accéder à cette subvention. Contactez votre institution financière, elle sera plus à même d’analyser la situation et de recommander des solutions.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Les podiatres pourraient-ils rouvrir leur clinique?» - Claude

«Il y a des cliniques pour les situations d’urgence. Tout ce qui peut être remis est remis à plus tard pour ne pas se contaminer. Plusieurs spécialistes peuvent donner des consultations par internet. Dans des cas urgents, ils sont en mesure de vous recevoir.» - Dre Mélissa Ranger, urgentologue

«La première transfusion de plasma convalescent a eu lieu à Montréal. Qu'est-ce que c'est exactement et est-ce que ce sera disponible bientôt à grande échelle?» - Patrick

«Le plasma convalescent n’a rien de nouveau et avait même gagné un prix Nobel en 1900. On va prendre le plasma d’une personne guérie et de l’injecter à la personne atteinte de la même maladie. On veut s’assurer que les anticorps ne sont pas dangereux. On a vu à Sainte-Justine que ç’a été fait pour la première fois. C’est un traitement très prometteur. Si on démontre l’efficacité, on espère le donner à grande échelle.» - Dre Mélissa Ranger, urgentologue

«Je suis inscrite à un cours de danse pour les mois de mai et de juin. L'école refuse de me rembourser sous prétexte que les cours sont offerts en ligne. Ai-je le droit à un remboursement?» - Martine

«S’il y a une équivalence entre le cours physique et en numérique, le prestataire de service serait en droit de refuser le remboursement. Il n’y a probablement pas d’équivalence alors l’école devrait vous rembourser. Vous devrez faire la preuve qu’il n’y a pas d’équivalence.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Donald Trump dit qu'il croit qu'un vaccin sera développé avant la fin de l'année. Est-ce que c'est réaliste?» - Jean

«Ça m’a surpris d’entendre ça. Je ne sais pas si M. Trump est toujours une référence. Des fois on a besoin d’espoir et d’encouragement.»

«J’habite à Valleyfield et mon conjoint à Laval, est-ce qu’on peut se voir à l’extérieur?» - Céline

«A priori, les rassemblements demeurent déconseillés et interdits. Deux personnes en couple qui peuvent se voir, ne présentent pas de symptômes, dans ce cas, il y a une certaine tolérance, surtout si vous êtes en mesure de prouver que vous êtes en couple.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Je travaille dans la construction, je suis entré dans une toilette et il y avait de la fumée de cigarette, est-ce que ça peut se transmettre par la fumée de cigarette?» - Alain

«On parle de transmission avec quelqu’un qui éternue et qui tousse. Idéalement, il faut que ce soit aéré et sinon peut-être porter un masque puisque c’est un endroit clos. C’est quand même un milieu où il y a un risque.» - Dre Mélissa Ranger, urgentologue

«Qu’en est-il des pourvoiries?» - Gaston

«À partir de la semaine prochaine, les services vont reprendre. Toutefois, elles ne seront pas en mesure d’accepter les services d’hébergement. Il faut qu’elle soit dans votre région. Pour la pêche journalière dans votre région. La location d’embarcation est possible, mais il faut respecter la distanciation sociale. Si on y va entre amis, il faut y aller avec plusieurs véhicules et prendre plusieurs embarcations.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«C'était déjà difficile dans le système de santé avant la pandémie. Combien de temps les professionnels vont pouvoir tenir le coup?» - Julie-pierre

«C’est une grande source d’inquiétude. Avant la pandémie, on avait déjà des gens qui travaillaient très fort et la pandémie n’a rien fait pour aider. Récemment, on apprenait que malgré leur fatigue, on s’est fait dire qu’il n’y aurait peut-être pas de vacances. Les gens vont devoir apprendre à prendre soin d’eux, reconnaissent que des fois c’est assez et aillent chercher de l’aide.» - Dre Mélissa Ranger, urgentologue

«J’ai 70 ans, quand est-ce que je vais pouvoir retourner au travail?» - Mireille

«Pour l’instant, on n’a pas de directive. Si vous êtes admissible à la PCU, vous allez pouvoir la recevoir pendant les quatre mois d’admissibilité.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Est-ce normal de passer le test pour la COVID que ça saigne beaucoup?» - Suzanne

«Il y a deux prélèvements au niveau de la gorge et on rentre la tige dans le nez et ils vont très loin. Si on a les cornets un peu sensibles ou enflés, il peut y avoir des saignements.» - Dre Mélissa Ranger, urgentologue

«Quelqu’un qui s’est fait arracher des dents avant le confinement, est-ce que le rendez-vous est maintenu?» - Annick

«La liste des actes est très limitée, mais sachez qu’on travaille au gouvernement pour rouvrir rapidement et en sécurité.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie