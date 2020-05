Pas de fermeture pour l'instant de l'aluminerie Arvida

Malgré la crise, Rio Tinto assure ne pas avoir l’intention à court terme de fermer ses salles de cuves précuites à son aluminerie Arvida, à Saguenay.

C'est ce qu'ont indiqué vendredi les dirigeants de l’entreprise aux députés fédéral et provincial de Jonquière, ainsi qu’au président du Syndicat national des employés de l’aluminium d'Arvida (SNEAA).

Les trois hommes ont été un peu rassurés, mais restent préoccupés par l'avenir de la ligne de production, où travaillent une centaine de personnes.

«Je vais me garder une petite gêne, a déclaré le président du SNEAA, Donat Pearson. Je peux bien vous dire que tout va bien, qu’on roule. Mais on ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez dans quelques semaines. »

Les deux députés de Jonquière ont le même sentiment.

«Je suis rassuré à court terme pour l'avenir des installations dans la région et à Arvida. C'est plus une inquiétude à moyen et long terme», a estimé le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault.

«On ne peut jamais être totalement rassuré parce qu'actuellement, le marché de l'aluminium est très mauvais», a poursuivi Mario Simard, député bloquiste de Jonquière à la Chambre des communes.

Industrie au ralenti

C’est que la COVID-19 a rendu l'industrie de l'aluminium fiévreuse.

«Tout ce qui entre dans la fabrication de l'automobile, de camions, et qui s'en va aux États-Unis, c'est terminé,» a expliqué Sylvain Gaudreault.

Ainsi, il n’y a aucune certitude concernant l’avenir des vieilles salles de cuves, a ajouté le président du syndicat.

«On m'a dit que [la fermeture] n’était pas dans les scénarios étudiés présentement par l'entreprise» a pour sa part voulu rassurer le bloquiste Mario Simard.

Aluminium sans valeur ajoutée

Durant la crise, Rio Tinto a décidé de produire de l’aluminium brut sans valeur ajoutée, ce qui permet à l’usine d’Arvida de continuer à fonctionner.

« Ce n'est pas l'idéal, sauf qu'entre ne rien faire et faire cette production qui peut être revendable sur le marché, je pense que c'est quand même important de le faire» a commenté le président du syndicat.

Les deux élus de Jonquière sont toutefois plus hésitants.

«Il y a un marché pour ça, évalue Mario Simard. Ça permet de maintenir les activités, mais il ne faudrait pas qu'on ait, dû à la crise, la perte de l'aluminium à valeur ajoutée qu'on avait auparavant.»

«Ce n'est pas une bonne nouvelle. J'ai l'impression d'être dans un jeu de serpents et échelles. Et là, on a pogné le serpent qui nous ramène malheureusement à la case avant la crise de 2008 et 2009», s’est inquiété Sylvain Gaudreault.

Le député péquiste souhaite donc une mobilisation pour presser Québec à soutenir l'industrie et forcer Rio Tinto à investir. ¸

«Il ne faut pas qu'on perde l'avance qu'on avait sur la production à valeur ajoutée. C'est ça ma crainte. Il faut continuer de se mobiliser», a-t-il soutenu.

Mais en temps de pandémie, ce n'est pas simple, a estimé le syndicaliste Donat Pearson.

«C'est sûr qu'une mobilisation sur Zoom ou sur Messenger, c'est encore assez difficile. Les gens sont beaucoup plus à prendre soin de leur santé, à respecter les consignes de la santé publique. Tout ce qui se passe, ça passe sous le radar», a-t-il laissé tomber.