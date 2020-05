Patrick Norman et Nathalie Lord sont près des gens malgré le confinement

En ces temps troubles, Patrick Norman et Nathalie Lord, sa conjointe, veulent contribuer à égayer notre quotidien, certes, mais aussi à nous sensibiliser. Sur les réseaux sociaux, ils ont récemment partagé une vidéo où ils reprennent «Quand on est en amour» avec de nouvelles paroles porteuses de sens.

Patrick et Nathalie, le 30 mars, vous avez mis sur Facebook une vidéo dans laquelle vous chantez «Fais ce geste d’amour», un nouveau texte sur la mélodie de «Quand on est en amour». Comment avez-vous eu cette idée?

Nathalie: Le dimanche 29 mars, je me suis réveillée avec cette idée et des phrases me sont venues en tête. «Quand on est en amour» est une si belle chanson d’amour. La version que nous avons créée en lien avec la COVID-19 en reste une: en suivant les directives du gouvernement, on pose un geste d’amour envers tout le monde! Patrick: Nous avons décidé de l’interpréter dans une vidéo que nous avons mise en ligne le 30, vers 1 h du matin. En 48 heures, elle avait obtenu plus d’un million de visionnements!

Quel était votre objectif?

N.: Je cherchais une autre façon de divertir les gens. Le samedi de la semaine précédente, Patrick et moi avions fait un direct sur Facebook.

P.: L’idée était de les recevoir virtuellement. Le public et nous, nous avons soupé et jasé ensemble. Après, Nathalie et moi avons interprété des chansons, selon les demandes des gens. Ce souper virtuel a duré quatre heures!

N.: Un concept que nous allons répéter et que j’ai baptisé «Seuls ensemble pour l’amour du monde». C’est d’ailleurs le titre d’une chanson que j’ai écrite.

Patrick, sur le plan musical, avez-vous du nouveau matériel?

P.: Mon nouvel album, «Si on y allait», qui a été enregistré à Nashville, est disponible depuis quelques mois, et on peut l’acheter en ligne. Je crois qu’il s’agit de mon 33e album. Il contient de belles chansons qui remontent le moral. C’est une leçon d’humanité qu’on est tous en train de recevoir à travers le monde.

Dans les circonstances, comment vous en tirez-vous tous les deux?

P.: Si on se compare à d’autres, très bien. D’ailleurs, je lève mon chapeau à François Legault et à toute son équipe. Ils ont agi rapidement. Nous, les citoyens, nous devons continuer à faire notre devoir.

Au-delà de chanter, que faites-vous pour vous distraire?

N.: Nous dansons, nous cuisinons, nous faisons des marches. Pour garder la forme, Patrick a installé notre vélo stationnaire dans le salon.

Au-delà des conseils que vous avez déjà donnés en prêchant par l’exemple, que souhaitez-vous dire à la population?

N.: Gardons courage!

Suivez le couple sur la page Facebook officielle de Patrick Norman ou au patricknorman.ca.

Un beau geste

Il y a quelques semaines, France Brideau a accompagné sa mère, Thérèse Duguay, dans ses derniers moments dans un CHSLD de Laval. «À 88 ans, ma mère avait encore une grande soif de vivre. Je lui ai dit: “Veux-tu partir en haut?” Elle m’a fait signe que non», a confié Mme Brideau au «Journal de Montréal».

Pour adoucir la fin de vie de sa mère, elle a fait appel à Patrick et à sa conjointe. «Elle a dit: “Il lui reste quelques heures à vivre. J’aimerais qu’elle puisse entendre «Un coin du ciel».” On a pris sa peine et on l’a portée pendant trois minutes, le temps qu’on faisait la chanson. Pendant ce temps-là, elle était dans le bonheur avec sa mère», a relaté Nathalie.

Touchée, Mme Brideau a dit: «J’étais très contente que Patrick Norman accueille ma mère là-dedans.»

Les 100 ans de maman

Le 1er avril, Marguerite Gaudet, la mère de Patrick, a soufflé 100 bougies. «Malheureusement, je n’ai pas pu la serrer dans mes bras. Mes frères, ma sœur et moi avons organisé une vidéoconférence avec elle. Grâce à un membre du personnel de sa résidence qui avait une tablette, nous avons pu lui souhaiter bonne fête. Cent ans! C’est quelque chose. Elle n’a pas de maladie et elle a toute sa tête. Elle a donc pu jaser avec nous.»