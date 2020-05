PCU: «Même le père Noël ne donne pas de cadeaux à tout le monde»

Justin Trudeau est « très, très naïf» et «joue au père Noël» avec la Prestation canadienne d’urgence (PCU), croit le chroniqueur Richard Martineau.

• À lire aussi: Une entreprise a tenté de profiter des failles de la PCU

• À lire aussi: COVID-19: la dette fédérale pourrait atteindre 1 billion $

• À lire aussi: Demandes frauduleuses de la PCU: pas d’ordre de Revenu Canada de fermer les yeux

«Mais même le père Noël ne donne pas des cadeaux à tout le monde. Si tu n’es pas fin, ton nom n’apparaît pas sur la liste du père Noël et tu n’as pas ton cadeau le 25 décembre», lance-t-il.

Richard Martineau dénonce la naïveté du premier ministre envers la bonne foi des Canadiens en cette période de crise de la COVID-19.

«C’est comme si on disait: "voyons, il n’y a personne qui va frauder. On est en période de pandémie, tout le monde est solidaire, tout le monde est gentil"», dit-il.

«Non. Il y a des fraudeurs, il y a des requins et il y a des gens qui vont en profiter. Il ne faut pas être naïf. Et là Justin Trudeau, là-dessus, il est très, très naïf et il donne notre argent comme ça à gauche et à droite», critique Richard Martineau.

**Écoutez la chronique complète de Richard Martineau dans la vidéo ci-haut.