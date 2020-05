Plein d’erreurs dans la liste des résidences touchées

La liste des résidences de personnes âgées touchées par la COVID-19 produite par les autorités serait truffée d’erreurs.

Une vingtaine d’établissements qui sont sur la liste ne devraient pas s’y trouver, car il n’y a aucun cas de coronavirus, a dénoncé vendredi le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA).

«Ce tableau peu fiable que diffuse le gouvernement cause de grands préjudices à la fois aux propriétaires, gestionnaires et employés des résidences pour aînés, mais surtout aux résidents et à leurs familles. Tous vivent une grande dose d’inquiétude et de stress et les données diffusées y contribuent grandement», a critiqué par communiqué Yves Desjardins, PDG du RQRA.

Selon le regroupement, 21 des 312 résidences qui sont inscrites sur la liste n’ont en réalité recensé aucun cas de COVID-19.

Le RQRA a également détecté plusieurs autres erreurs après avoir fait des vérifications auprès de 68 résidences.

Le nombre de cas dans ces établissements est de 327, et non de 366, comme on peut le lire dans la liste établie jeudi par Québec, a décrié le rassemblement.

Le nombre de décès est également exagéré, s’indigne-t-on. Parmi les 68 résidences, 94 personnes âgées qui étaient atteintes de la COVID-19 ont perdu la vie, alors que la liste fait état de 115 décès.

On dénote aussi que les statistiques prennent en compte des résidents qui avaient été relocalisés dans leur ancien lieu d’habitation.

«Cette situation est d’autant plus choquante que le gouvernement s’apprête à verser des primes pour le travail en zones chaudes pour différents emplois exercés notamment en résidences pour aînés. Il est donc primordial de rétablir les faits le plus rapidement possible», a imploré Yves Desjardins.