Retour à l’école pour le joueur des Canadiens de Montréal Brett Kulak

Le défenseur du Canadien de Montréal Brett Kulak a décidé de profiter de la pandémie de coronavirus pour entreprendre un baccalauréat.

C’est ce que l’arrière de 26 ans a confié au site web du Tricolore.

Kulak s’est inscrit à des cours en ligne de l’Université d’Athabasca, située en Alberta, et il étudiera en sciences humaines.

«Je peux m'inscrire à autant de cours que je le souhaite, mais je vais simplement débuter avec un, a indiqué celui qui amorcera son parcours académique le 1er juin. Je crois que je vais travailler de cette façon et réactiver mes neurones d'apprentissage.»

«Le diplôme peut être obtenu en seulement quatre ans, mais je vais y aller plus lentement et profiter de mon expérience, a-t-il poursuivi. Je viens de me commander un nouvel ordinateur portable. J'ai mon numéro d'étudiant et mon profil d'étudiant avec une adresse courriel de l'école. C'est amusant. Je suis excité.»

Devenir un meilleur joueur

Le natif de l’Alberta a choisi les sciences humaines, car il pense que cela pourra l’aider dans sa carrière de hockeyeur.

«Je me suis dit que ça ne pouvait pas faire de tort d'en apprendre plus sur le sujet, a exprimé Kulak. L'école offre un très bon programme en ligne, et c'est très facile à utiliser. Cela va être parfait avec le hockey. Je vais pouvoir travailler à mon rythme, plonger dans mes études, et cela va probablement m'aider en tant que joueur de hockey aussi, simplement d'en apprendre plus sur moi, de mieux m'entraîner et les choses que je peux améliorer afin de devenir un meilleur joueur.»

Kulak est un membre du Canadien depuis le 1er octobre 2018, lui qui avait été obtenu des Flames de Calgary en retour de Rinat Valiev et Matt Tormina. En 113 parties avec le CH, il a amassé six buts et 18 mentions d’aide pour 24 points. Il a également maintenu un différentiel de +11.