Un tapis rouge pour terminer le secondaire

C'est une fin d'année pas comme les autres pour les finissants du secondaire. Depuis plus de deux mois, ils n’ont pas mis les pieds à l’école et cette grande étape se termine sans retour en classe et sans bal.

«Je suis triste, c’est surtout ça. J’ai l’impression qu’on manque une grande étape», s’exprime Marie-Pierre qui termine cette année son secondaire.

Au Collège Champigny à Québec, on ne voulait pas laisser partir les élèves sans leur dire au revoir.

C'est ce matin que les finissants devaient venir chercher leur matériel scolaire qu'ils avaient laissé dans leurs cases. Ils ont été accueillis en grand avec un tapis rouge, de la musique et des applaudissements. Le personnel et les enseignants étaient sur place souligner cet accomplissement.

«On souhaitait vraiment ritualiser ce passage important. À l’adolescence c’est le moment de la socialisation, les jeunes sont très attachés et nous aussi», explique le directeur de l’établissement, Jean Garneau.

«On sort de notre case avec tous nos livres et un peu triste de voir notre case vide pour la dernière fois et là tu as tous les enseignants et les membres du personnel qui viennent avec des cloches et un lampion, c’est wow!», raconte Gabriel Blouin.

C'est donc le sourire aux lèvres que les finissants ont quitté pour une dernière fois leur école secondaire. Et pour le bal, ce n'est que partie remise.