C.R.A.Z.Y.: les 15 ans d’un film marquant

Il y a 15 ans, le film C.R.A.Z.Y. prenait l’affiche partout au Québec et remportait un succès instantané qui a permis au cinéaste, Jean-Marc Vallée, et à ses acteurs, Marc-André Grondin et Michel Côté, de faire le tour du monde pendant plusieurs mois. « On a surfé sur une maudite belle vague », se souvient le réalisateur en entrevue.

« On ne peut jamais s’attendre à connaître un succès comme ça. Mais quand ça arrive, tu en profites! », lance en riant Jean-Marc Vallée.

Photo courtoisie

« Ç’a commencé au Québec avec un succès au box-office. Puis tout à coup, on s’est retrouvé dans les festivals de Venise et de Toronto. Pendant un an, on a fait le tour du monde à faire la promotion de C.R.A.Z.Y. Après le Festival de Toronto, la machine hollywoodienne s’est mise sur mon cas. Le téléphone n’a pas dérougi. J’ai signé avec un agent à Hollywood et je me suis retrouvé à réaliser The Young Victoria peu de temps après. C.R.A.Z.Y. a été mon tremplin. Le tremplin qui m’a fait plonger dans la piscine hollywoodienne. »

Même si C.R.A.Z.Y. a officiellement vu le jour le 27 mai 2005 à sa sortie au Québec, l’idée du film remonte à une dizaine d’années auparavant. Jean-Marc Vallée, qui venait de tourner le thriller Liste noire, cherchait alors un projet qui lui permettrait, dit-il, de montrer aux gens qu’il aimait le cinéma. C’est en entendant le scénariste François Boulay raconter son histoire qu’il a eu un déclic.

Photo d'archives

« Tout cela a commencé dans un chalet devant un feu avec des verres de vin, relate François Boulay. J’étais avec Jean-Marc et sa blonde de l’époque, Chantal Cadieux, qui est ma meilleure amie. Je racontais des passages de ma vie de petit gars qui a grandi dans les années 1970 dans une famille de cinq gars, et qui essayait de prendre sa place en sachant qu’il était différent des autres.

« Après cette fin de semaine là, Jean-Marc m’a demandé de coucher sur papier ce que j’avais raconté pendant le week-end. Je l’ai pris au mot et quelques semaines plus tard, je suis allé déposer dans sa boîte aux lettres une enveloppe qui contenait une centaine de pages. C’était intitulé Souvenirs en vrac. Jean-Marc m’a rappelé quelques heures plus tard pour me dire : tu m’as fait brailler, on va faire un film avec ça. Je pense que le moment qui l’a le plus bouleversé, c’est quand je lui ai dit que le jour où mon frère est mort, j’ai perdu un frère, mais j’ai gagné un père. Cette quête de l’amour du père est devenue le point culminant du film. »

Dix ans de travail

Photo d'archives

Jean-Marc Vallée était loin de se douter à ce moment-là qu’il lui faudrait une dizaine d’années avant de pouvoir tourner ce film. « C.R.A.Z.Y., ç’a été sept ans d’écriture et trois ans pour trouver les bons partenaires et financer le film », résume le cinéaste, qui mène aujourd’hui une belle carrière à Hollywood (on lui doit notamment les films Dallas Buyers Club, Wild et la série Big Little Lies).

« Au début, on écrivait le scénario ensemble, François et moi. Mais à un moment donné, je lui ai dit : laisse-moi partir avec la puck, il faut que je me trouve et que je trouve le film là-dedans. J’ai commencé à mettre de ma famille dans l’histoire et de la musique rock. J’ai pris une partie du récit de sa vie et je l’ai transformé pour faire un film que j’allais pouvoir défendre, mais sans non plus briser la source première. Ça raconte quand même l’histoire de sa vie, mais les personnages ont changé. »

De l’aveu du producteur Pierre Even, personne ne s’attendait à ce que C.R.A.Z.Y. connaisse un tel succès. Le film a bénéficié d’une belle sortie en salles, mais la réponse du public a pris tout le monde par surprise :

« Je pense que même TVA Films (le distributeur) ne s’attendait pas à ça, relate Pierre Even. Ç’a commencé quand on a montré le film aux journalistes. Ç’a été une explosion. Puis, à la première, au cinéma Impérial, le public s’est emparé du film. Avant la sortie de C.R.A.Z.Y., TVA Films espérait pouvoir amasser 1,5 M$ au box-office. Le film en a finalement récolté 6 ! »

Une qualité mystique

Selon Jean-Marc Vallée, l’histoire du film – le passage à l’âge adulte d’un jeune homosexuel montréalais (joué par Marc-André Grondin) dans les années 1970 – a trouvé écho chez les gens de sa génération qui ont grandi à cette époque, mais aussi chez les plus jeunes.

« Je pense que même si c’est une histoire très québécoise, il y a quelque chose du domaine de la fable qui a touché les gens », analyse le cinéaste.

Photo d'archives

« C’est aussi un film qui a, selon moi, une qualité mystique. J’ai découvert récemment un film d’animation français qui s’intitule J’ai perdu mon corps. Je l’ai vu dans un cinéma de Los Angeles, et quand je suis sorti de la salle, je ne comprenais pas pourquoi j’avais autant envie de pleurer. J’étais ému par la beauté et la poésie du film. C’est une œuvre qui a quelque chose de mystique et de plus grand que nature. Avec le recul, je m’aperçois que c’est une qualité que je recherche dans tous les films que je fais. C’était le cas avec C.R.A.Z.Y., mais aussi avec Café de Flore, quelques années plus tard. Le cinéma permet cette magie-là. Je pense que le public aime sortir du réalisme et voir la vie plus grande que ce qu’elle est. »

Ce qu’ils ont dit :

Marc-André Grondin (Zachary Beaulieu)

Photo d'archives

« C.R.A.Z.Y., c’est la raison pour laquelle je suis encore dans ce métier-là. Il n’y a pas une semaine qui passe où on ne me parle pas du film et de mon personnage de Zach. Pendant plusieurs années, j’ai eu des témoignages de gens partout à travers le monde, qui m’ont raconté des secrets de famille pour me dire que l’histoire de C.R.A.Z.Y., c’était aussi celle de leur vie. Une femme en Norvège m’a même déjà dit que sa mère faisait des grilled cheese avec un fer à repasser comme la mère dans le film ! »

Michel Côté (Gervais Beaulieu)

Photo courtoisie, TVA Films

« Quand on est allés présenter le film partout à travers la province, il y avait toujours à la sortie de la salle un gars qui venait me prendre le bras et me disait avec de l’émotion dans la voix : “j’ai un téléphone à faire demain”. Autrement dit, il venait de décider en voyant le film de renouer avec son fils homosexuel. C.R.A.Z.Y. a fait beaucoup de bien, à plein de monde. »

Danielle Proulx (Laurianne Beaulieu)

Photo d'archives

« Dès la lecture du scénario de C.R.A.Z.Y., j’ai vu le film dans ma tête. C’est rare d’avoir cette sensation-là. L’écriture était très visuelle, et le texte était accompagné d’un CD avec toutes les musiques qui allaient imprégner le film. Il y avait même la description des plans de caméras. On pouvait déjà imaginer le film. »

« On veut redonner le film au public »

Difficile à trouver depuis quelques années, notamment sur les plateformes de visionnement en ligne où il est toujours absent, C.R.A.Z.Y. devrait avoir droit à une seconde vie au cours des prochains mois.

Le producteur Pierre Even a en effet confié au Journal qu’il travaillait actuellement à régler les derniers détails pour pouvoir relancer bientôt le film sur les plateformes numériques.

Photo d'archives

« Le but est de redonner le film au public, souligne le producteur. Il y a quelques années, on avait été très heureux et honorés que C.R.A.Z.Y. ait été élu le film préféré du public pour les 15 premières années du Gala Québec Cinéma [anciennement appelé Gala des Jutra]. Là, on veut que les gens puissent le voir et en profiter encore. »

C’est à cause des droits musicaux des nombreuses chansons du film que C.R.A.Z.Y. ne peut plus être diffusé à la télévision et n’est pas encore accessible sur les plateformes de visionnement en ligne. On sait que la trame musicale du film – qui a grugé à elle seule près de 600 000 $ du budget de production (6,5 M$) du long métrage – comprend des chansons des Rolling Stones, de David Bowie, de Pink Floyd et de Jefferson Airplane, entre autres.

« Pour pouvoir rendre le film de nouveau disponible, il faut renégocier les droits des chansons et c’est ce qu’on est en train de faire, indique Pierre Even. Quand ce sera réglé, on aimerait organiser un grand événement pour relancer le film, quitte à le faire virtuellement si les rassemblements sont toujours interdits à cause de la pandémie. »