Des offres exorbitantes pour une coupe de cheveux

De 350$ pour une personne à 1000$ pour un groupe de 10 personnes, les offres exorbitantes de clients qui veulent à tout prix une coupe de cheveux sont de plus en plus nombreuses.

Le fondateur des salons de barbier Maison privée, Oliver Kult, fait partie des professionnels à avoir été sollicités par ces clients.

Pandémie oblige, les salons de coiffures et de beauté sont fermés jusqu’à nouvel ordre au Québec.

Selon M. Kult, l’écœurantite des gens confinés est sans doute à l’origine du phénomène qui se répand.

«Je pense que les clients sont toutes tannés, et je peux les comprendre, assure Oliver Kult en entrevue à LCN. Il y en a beaucoup qui font du télétravail et que leur coupe de cheveux est importante par qu’ils rencontrent des clients par zoom.»

Le fait que l’industrie est dans le néant le plus total quant à sa réouverture n’aide pas non plus, selon lui.

«Je pense qu’ils sont prêts à tout en ce moment parce qu’ils ne sont tellement pas sûr qu’ils seront capables d’avoir une coupe de cheveux d’ici la fin juin ou d’ici fin septembre», dit-il.

Par solidarité pour ses collègues du domaine et pour ses employés, Oliver Kult a refusé l’offre de 350$ qu’on lui a fait début avril.

«Des demandes de même, je commence à en avoir de plus de plus en ce moment. C’est sûr que c’est difficile de dire non tout le temps, mais je sais qu’il y a des barbiers qui le font», avoue-t-il.

Il est catégorique : peu importe l’offre, il ne coiffera personne.

Conséquences économiques

Comme plusieurs entreprises, les salons de barbier sont dans une situation financière précaire. Il d’autant plus difficile pour les propriétaires de faire des ententes – pour le paiement des loyers par exemple – puisqu’il n’y a aucun plan de relance sur la table actuellement, indique Oliver Kult.

«Si on avait au moins une idée un peu de quand ça allait recommencer, on serait capable de planifier nos finances un peu mieux. Mais en ce moment on est complètement dans l’oublie», laisse tomber le barbier.

Il craint par ailleurs que le marché noir de la coiffure – déjà existant avant la pandémie – prenne encore plus de place si la situation tend à perdurer.

«Il y a plein de monde qui coupe de chez eux, qui déclare la moitié de leur revenu de toute façon déjà. C’est gens-là vont continuer de faire du marché noir, pis ça continuer de grossir et de grossir», plaide-t-il.

Alors qu’ailleurs dans le monde l’industrie recommence à vivre peu à peu, Oliver Kult croit fortement que la main d’œuvre québécoise est prête à rouvrir et est assez qualifié pour le faire si Québec venait à leur donner le feu vert.

«On est déjà des environnements super sanitaires. On a déjà des protocoles sanitaires», explique-t-il citant en exemples la désinfection des rasoirs entre chaque client, le lavage des mains et le port de gants, notamment.

S’il n’en tient qu’à la distanciation sociale et le port de masques, M. Kult est convaincu que les salons pourront reprendre leurs activités dans l’heure suivant l’annonce du gouvernement.