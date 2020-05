La Tablée des Chefs inspire les cuistots!

Les initiatives culinaires au Québec ne manquent pas en ces temps de pandémie. On doit une grande partie de cet engouement à La Tablée des Chefs qui incite les cuistots expérimentés, mais aussi monsieur et madame tout-le-monde, à s’installer aux comptoirs et aux fourneaux pour parler bouffe.

À la barre de La Tablée des Chefs, Jean-François Archambault a créé Les Cuisines Solidaires, un projet qui a généré une mobilisation monstre depuis le début du confinement. Fixé à 800 000 repas destinés aux banques alimentaires, l’objectif a doublé, atteignant maintenant 1,6 million de plats, dont du pâté chinois et du chili végétarien.

Déjà, plus de 700 000 d’entre eux ont été préparés et expédiés, selon les chiffres disponibles sur le site web du projet.

Grande participation

Interpellés, de nombreux restaurateurs bien connus et leur brigade ont décidé de mettre la main à la pâte. Le plus récent en liste? Hugo Saint-Jacques qui rallumera les lumières du Dock619, à Longueuil, avec son équipe dès lundi pour aider à atteindre cet impressionnant total.

D’autres lieux gastronomiques très fréquentés ont aussi remis en marche leurs différents appareils depuis le début des Cuisines Solidaires, mouvement amorcé peu de temps après le début du confinement. Ce fut le cas du Reine Elizabeth, du Château Frontenac, du Centre Bell et de la Taverne 1909, entre autres.

En plus de remplir les estomacs, La Tablée des Chefs a trouvé un moyen de soutenir financièrement les restaurateurs d’ici et leurs employés en leur versant 1 $ par portion concoctée en pleine COVID-19.

Outre la longue brochette de chefs qui se sont joint à l’aventure, de multiples producteurs alimentaires locaux ont fourni les protéines et les légumes nécessaires à cette vaste entreprise culinaire. Des importants partenaires financiers - tels que Québecor, la Fondation Chopin-Péladeau, IGA et la SAQ - ont aussi rapidement été au rendez-vous. La compagnie Énergir a quant à elle fait un don de 144 000 $ plus tôt cette semaine.

À la maison

Outre ses vifs efforts destinés aux banques alimentaires, La Tablée des Chefs a aussi tenu à encourager les gens à concocter des plats chez eux, pour eux. Elle s’est donc associée à la Fondation de l’alphabétisation afin de partager diverses recettes de Ricardo et d’aider les enfants à pratiquer leur lecture.

Des capsules bouffe ont été enregistrées, un fascicule a été mis en page et le concours #OnCuisineEnFamille a été créé dans l’espoir de dénicher la meilleure recette du Québec.