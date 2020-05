L'acteur comique Fred Willard s'éteint à 86 ans

Acteur à la très longue liste de rôles comiques au cinéma à la télévision, Fred Willard est mort à 86 ans à Los Angeles, selon ce qu’a indiqué sa fille hope au média TMZ, samedi.

« Mon père s’est éteint très doucement la nuit dernière à l’âge fantastique de 86 ans, a dit Hope Willard. Il aura continué à bouger, à travailler et à nous rendre heureux jusqu’à la toute fin. Nous l’aimions tant. Il nous manquera pour toujours. »

Willard a joué quelque 70 films et fait des apparitions dans près de 200 séries et émissions télévisées au cours de sa carrière. Il tient d’ailleurs dans rôle posthume en tant que Fred Naird dans la série Space Force, mettant en vedette Greg Daniels et Steve Carell, et dont la sortie est prévue le 29 mai 2020 sur Netflix.

L’acteur comique né en Ohio a acquis sa notoriété à la fin des années 1970 grâce à ses rôles dans Mary Hartman, Mary Hartman, Fernwood 2 Night et America 2-Night.

Willard a participé plusieurs émissions populaires dans les années 1990, comme Access America et The Simpsons. On l’a aussi vu dans The Weird Al Show et Maybe It’s Me. Plus récemment, son rôle d’Ed Harken, rédacteur en chef de Ron Burgundy dans les films Anchorman, l’a mis à l’avant-plan dans les années 2000 et 2010.

Incarnant souvent des personnages à la trop grande rectitude pour soulever l’hilarité dans les films, Willard a multiplié les rôles secondaires dans les films à travers les années : American Wedding, Harold & Kumar, Epic Movie, WALL-E, Austin Powers... À la télévision, on l’a vu ou entendu dans Family Guy, Saturday Night Live, ou encore King of the Hill.

Hope est la seule fille de Fred Willard, mari de feu Mary Willard, décédée en 2018.