Le monde du télétravail: bâtir un festival en confinement

Alors que bon nombre de festivals québécois ont subi les foudres du coronavirus, l’OFFTA a réussi à se tenir debout. L’équipe de l’événement célébrant l’art vivant à Montréal a par contre dû relever le défi de faire les choses différemment cette année.

«On a une organisation assez résiliente, dit Vincent De Repentigny, directeur artistique et général du festival. On est 10 personnes et on a tous des outils de travail qui nous permettaient déjà de travailler à distance. On a tous nos ordinateurs portables. On a une façon de travailler qui a été facile d’adapter au contexte de travail, mais pour les communications, ç’a transformé les façons de faire. Avec les artistes aussi, parce qu’il a fallu se "réenligner", discuter beaucoup avec eux sur ce que ça voulait dire et pourquoi aller de l’avant.»

Flexibilité

Si les besoins ont inévitablement changé, les horaires de travail ont été maintenus sous la forme habituel, soit de type 9 h à 17 h, pour garder une continuité et une cohésion.

«On les a même allégés parce qu’on a réalisé qu’après deux ou trois jours, la fatigue Zoom était intense: c’est comme si ton cerveau tournait deux fois plus vite pour essayer de maintenir le rythme des connexions humaines. On est beaucoup plus souple. Et l’heure du dîner dure 1,5-2 heures parce que tout le monde n’est pas toujours là en même temps...»

La situation actuelle a été sans pitié pour de grands festivals, mais l’OFFTA a su garder la tête hors de l’eau grâce entre autres à sa flexibilité.

«Chaque annulation est crève-coeur parce que c’est un endroit où on sait qu’on n’ira pas à la rencontre du public, confie Vincent De Repentigny. Il y a quelque chose de vraiment difficile là-dedans, mais on réalise aussi que c’est vraiment plus difficile pour des paquebots de se revirer de bord, parce qu’il y a plus d’implications que pour les petits “speed boats” qu’on est, qui sont plus malléables.»

Proposition déconfinée

En plus de l’équipe de l’OFFTA qui a été forcée à changer certaines façons de faire, il a fallu que les artistes adaptent leurs créations.

«Au départ, on avait une vingtaine de projets; il y en a une quinzaine dans la programmation, détaille Vincent De Repentigny. Y’en a certains qui ont dû se retirer pour plusieurs raisons, parce que le projet ne se prêtait pas bien au contexte à distance. Cette année, à l’OFFTA, on dit déconfiné. Ce n’est pas une version entièrement virtuelle: il y a certaines performances qui vont interpeller les gens soit à marcher dans la ville, à utiliser un téléphone...»

Malgré le contexte actuel, il n’était pas question pour le directeur général de proposer uniquement des rendez-vous en ligne.

«Si ç’avait été une édition où on n’avait aucune autre option que de faire du virtuel, je ne pense pas qu’on se parlerait aujourd’hui. Pour nous, ce qui est intéressant, c’est se questionner sur le lien vivant, ce qui compose le lien entre un public et un artiste, et comment on fait vivre ce lien à travers les projets, les pratiques.»

Le festival OFFTA se déroulera pendant 11 jours à compter du 22 mai. Sa programmation complète sera connue le 18 mai. Comme la vente aux guichets est impossible, un nouveau mode de billetterie a été instauré cette année: les gens peuvent se procurer une passe gratuite, mais aussi dépenser 25 $ ou 50 $ pour permettre à des gens de découvrir les projets sans frais.

Trois trucs pour alléger le confinement

Même si vos journées sont chargées de responsabilités professionnelles diverses et que vous courez après votre temps, il est toujours possible de les alléger un peu, pour conserver un sain état d’esprit.

Voici trois trucs de Vincent De Repentigny:

- Mettre son téléphone de côté

«Quand je dis mettre de côté, ce n’est pas seulement de le mettre plus loin sur la table; c’est dans une autre pièce, c’est isoler les outils. Ça aide beaucoup à être moins tenté d’y retourner continuellement. Ça aide aussi à être dans un mode “in and out” du travail.»

- Dîner avec les gens près de soi

«C’est un des plaisirs de la crise, ça permet une proximité [...] de partager des petits moments ensemble. Ce sont des moments d’une grande qualité malgré tout le reste. Ça permet d’aider à passer à travers.»

- Sortir dehors souvent

«J’ai tendance à aller marcher un certain nombre d’heures par jour. Ce n’est rien de sorcier, mais ça permet de modifier le rythme dans une journée.»