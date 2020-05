Le nombre de foyers d’éclosion inquiète à Québec

La situation devient de plus en plus préoccupante dans la grande région de Québec. Si on compte 2 décès et 20 nouveaux cas dans les dernières 24 heures, la hausse du nombre de foyers d’éclosion dans la région est inquiétante.

• À lire aussi: Cinq décès et un nouveau foyer d’éclosion à Québec

• À lire aussi: 79 nouveaux décès et 737 cas supplémentaires

Pas moins de 13 résidences dans la Capitale-Nationale sont aux prises avec des cas de COVID-19. C'est le cas de la résidence La Clairière du Boisé, où trois résidents ont testé positifs.

Le Groupe Sélection, propriétaire de l’établissement, n’a pris aucun risque après que le premier cas soit apparu et a fait tester tous les résidents de la petite unité de soins. De là, deux autres cas ont émergé. Tout le personnel a aussi été testé. On attend toujours les résultats.

En tout, 1227 cas ont été comptabilisés sur le territoire depuis le début de la pandémie. De plus, 86 personnes sont décédées de la COVID-19 dans la région de la Capitale-Nationale.

Par ailleurs, la situation est toujours stable sur la Rive-Sud de Québec où on compte 462 cas au total, une augmentation de 12 par rapport à samedi. Aucun nouveau décès n’a été recensé.