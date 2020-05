Les vedettes s'unissent contre l'homophobie

Aujourd’hui, c’est une journée importante. 🌈



Une occasion de se rappeler le chemin parcouru pour l’égalité de toutes et tous et notre responsabilité collective de lutter contre l’intolérance et l’ignorance.



Le @PartiQuebecois a toujours été là pour la communauté #LGBTQ. ✊ pic.twitter.com/dMIpKiDWxm