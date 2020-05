Nombreux hommages pour Monique Mercure

Le décès de la comédienne Monique Mercure a suscité de nombreuses réactions de personnalités attristées par le départ de cette grande dame et pionnière du cinéma québécois.

Ils sont plusieurs a avoir voulu lui rendre un dernier hommage. En voici quelques-uns:

Yves Desgagnés

«C'était une actrice au sens large du terme, qui aimait jouer, qui aimait répéter. Elle avait une théâtralité très forte dans sa manière d'aborder les rôles», a raconté en entrevue avec TVA Nouvelles le metteur en scène qui a eu l'occasion de diriger Monique Mercure.

«C'est triste. C'est une journée très triste. C'est un pan de notre culture qui vient de disparaître aujourd'hui», a-t-il ajouté.

Simon Brault

«Je viens de perdre celle avec qui j’étais toujours en contact depuis 29 ans. Nous étions liés par une amitié active que seule la mort pouvait interrompre. Elle disait à qui voulait l’entendre, qu’elle était ma deuxième mère», a confié le directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada dans un long hommage publié sur sa page Facebook.

François Legault

«Mes pensées vont à la famille et aux proches de l'actrice et grande officière de l’Ordre national du Québec, Monique Mercure, disparue à l’âge de 89 ans. Je vous offre mes plus sincères condoléances», a écrit le premier ministre du Québec sur Twitter.

Dominique Anglade

«Je viens d'apprendre le décès de Monique Mercure, grande artiste et figure de notre culture. Mes condoléances à la famille et aux proches. Elle laisse une œuvre immense et son amour pour la scène restera à jamais dans l'histoire du Québec», a déclaré la nouvelle cheffe du PLQ sur Twitter.

Pascal Bérubé

«Monique Mercure, une grande actrice québécoise nous quitte. Son immense talent s’est déployé pendant des décennies tant au cinéma, à la télévision qu’au théâtre. Au nom du @partiquebecois, je veux exprimer toute ma sympathie à sa famille et ses proches», a partagé le chef par intérim du Parti québécois sur Twitter.

Valérie Plante

«Sur scène comme à l’écran, petit ou grand, Monique Mercure nous a fait rayonner et aura marqué notre imaginaire, notre culture et notre histoire. Mes pensées accompagnent sa famille et ses proches», a réagi la mairesse de Montréal sur Twitter.

Nathalie Roy

«Monique Mercure nous laisse avec d’inoubliables rôles au théâtre, au petit, et au grand écran, et autant de preuves de son immense talent et de son vaste registre. Mes condoléances à sa famille et à ses proches», a témoigné la ministre de la Culture sur son compte Twitter.

Centre national des arts du Canada

«Monique Mercure nous a quittés. Pour lui rendre un dernier hommage, nous mettons le drapeau du CNA en berne. Elle fut tour à tour actrice, égérie, mentore, et figure de proue du théâtre québécois. lauréate des @PrixGGAS en 1993. Au revoir, Monique», a annoncé le CNA.

Salomé Corbo

«J'ai eu l'immense honneur de jouer avec la magnifique Monique Mercure, dans un scénario que j'avais écrit pour elle et moi, dans la série États-Humains. L'épisode avait pour titre Tendresse. Alors c'est avec tendresse et admiration que je vous dit merci pour tout Mme Mercure», a témoigné la comédienne Salomé Corbo.