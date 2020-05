Plus faible nombre quotidien de morts depuis le début du confinement en Italie

L'épidémie de coronavirus a causé la mort de 145 personnes en Italie sur les dernières 24 heures, soit le plus faible bilan quotidien depuis le début du confinement le 9 mars, a annoncé dimanche la Protection civile italienne.

• À lire aussi: L'Italie prépare ses plages à un été à l'abri du virus

Par ailleurs, la plupart des entreprises et commerces du pays rouvriront lundi, notamment les restaurants, bars et cafés, les coiffeurs et les magasins de détail.

Les gymnases, les piscines, les cinémas et les théâtres seront eux autorisés à ouvrir le 25 mai.

Les autorités ont averti que le virus continuait de circuler et appelé à respecter les consignes de distanciation sociale. Si les niveaux d'infection commençaient à augmenter, le gouvernement a déclaré qu'il se réservait le droit d'imposer de nouvelles restrictions.

Le 27 mars dernier, l'Italie avait enregistré le plus grand nombre de décès dus au virus en une journée, avec 969 morts.