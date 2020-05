Frappée au visage après avoir reniflé en promenant son chien

Une autochtone habitant à Vancouver a raconté, dimanche, avoir été frappée au visage et s'être fait crier des injures à connotation raciste par un homme qui n'aurait pas toléré qu'elle renifle alors qu'elle promenait son chien.

Dakota Holmes déambulait paisiblement dans son quartier vendredi soir dernier. Or, à un moment, un homme a remarqué qu'elle reniflait - en raison d'allergies selon elle - et s'est mis à l'injurier, évoquant aux passages les personnes asiatiques et la COVID-19. Le suspect est allé jusqu'à la frapper au visage, a détaillé dans un communiqué l'union des chefs indiens de la Colombie-Britannique, pour laquelle travaille la victime.

«L'agresseur croyait que j'étais asiatique au début. Je lui ai crié que je suis autochtone, et il n'a pas arrêté et ne semblait pas sans soucier», a relaté Mme Holmes dans le communiqué.

C'est finalement son chien qui est parvenu à faire fuir l'agresseur. Depuis, la police de Vancouver a ouvert une enquête pour tenter de le retrouver.

Dakota Holmes a partagé son histoire pour sensibiliser la population. «Le racisme est une menace dangereuse qui donne à réfléchir et toutes ses formes doivent être dénoncées pour qu'il cesse», a-t-elle fait valoir.

Cet incident n'est que le dernier d'une longue liste d'événements à connotation raciste visant les communautés asiatiques à être survenus au Canada dans le contexte de la pandémie. Seulement à Vancouver, la police avait ouvert 20 enquêtes pour des crimes haineux visant des Asiatiques en date du 1er mai, alors qu'il y en avait eu 12 pour toute l'année 2019.

Le premier ministre britanno-colombien John Horgan a réagi à ces événements dimanche. «Tout le monde à le droit de vivre sans craindre la violence ou la discrimination. Pourtant, nous entendons des histoires perturbantes sur la hausse des comportements racistes anti-asiatiques depuis le début de la pandémie de COVID-19», a-t-il déploré par communiqué.

»C'est inacceptable. [...] La haine n'a pas sa place dans notre province et ne sera pas tolérée», a-t-il poursuivi en soulignant que «le racisme est aussi un virus».