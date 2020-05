Le Canada affiche son meilleur bilan en plus d'un mois

Le Canada était en voie d'afficher, lundi, son bilan le moins tragique depuis plus d'un mois, notamment grâce à la chute spectaculaire du nombre de décès annoncés au Québec.

Au cours des 30 derniers jours, le Canada a recensé 145 décès par jour, en moyenne, d'un océan à l'autre. Or, lundi, le Québec et l'Ontario n'ont rapporté qu'un total de 57 décès, si bien que le pays était en voie d'afficher un bilan trois fois moins meurtrier qu'en moyenne.

La dernière fois que le bilan canadien a été moins tragique remonte au 8 avril dernier, où 54 décès avaient été annoncés. Les bilans de l'Ouest canadien étaient toutefois toujours attendus en mi-journée.

Comme à son habitude, le Québec a continué d'afficher le plus lourd bilan avec la découverte de 707 patients supplémentaires qui ont contracté la maladie, pour un total de 43 627 à ce jour. Il s'agit d'un nombre dans la lignée de la dernière semaine, un peu sous la moyenne, qui s'inscrit dans la tendance à la baisse du nombre de nouveaux cas diagnostiqués au quotidien.

Le nombre de décès, qui s'est établi à 34, représente toutefois une chute drastique. Il faut remonter aux données du 12 avril dernier pour trouver un bilan moins tragique, alors que 32 personnes avaient perdu leur combat contre la maladie.

D'ailleurs, fort de ces données encourageantes, le premier ministre François Legault a confirmé, lundi, que les commerces de la communauté métropolitaine de Montréal ayant pignon sur rue pourront finalement rouvrir leurs portes le 25 mai, deux semaines plus tard qu'originalement prévu.

Nouvelles données encourageantes en Ontario

De son côté, l'Ontario a annoncé, pour un deuxième jour de suite, un total de 23 décès en 24 heures. Il faut reculer plus d'un mois en arrière, au 13 avril, pour trouver un bilan moins sombre tandis que 17 décès avant été rapportés.

La province la plus populeuse au pays a aussi détecté 304 nouvelles contaminations au coronavirus depuis dimanche, un nombre qui, comme au Québec, s'inscrit sous la moyenne de derniers jours et dans une tendance d'un ralentissement de la propagation de la COVID-19.

Ces données encourageantes arrivent à point nommé en Ontario où le déconfinement va s'accélérer dès mardi. Notamment, les commerces de détail ayant pignon sur rue, les concessionnaires automobiles et les centres récréatifs et sportifs extérieurs proposant des activités individuelles pourront rouvrir, tandis que de nombreux services médicaux non essentiels pourront recommencer à être offerts.

Premier cas au Nunavut

Seul territoire épargné à ce jour par la maladie, le Nunavut a annoncé un premier cas lundi. Or, le patient ne se trouve pas au Nunavut, mais dans une autre province où il recevait des soins pour une condition médicale qui n'avait rien à voir avec la COVID-19, a détaillé l'hygiéniste en chef du Nunavut, le Dr Michael Patterson.

Le Nunavut avait déjà annoncé un premier cas sur son territoire le 30 avril, mais celui-ci s'était finalement avéré être un faux positif, si bien que le compteur avait été ramené à zéro quelques jours plus tard.

Ailleurs au pays, seuls la Nouvelle-Écosse, avec trois cas, et le Manitoba, avec le premier cas depuis six jours, ont vu la COVID-19 gagner un peu de terrain.

Le Canada cumulait, en mi-journée lundi, un total de 78 017 cas et de 5817 décès liés à la COVID-19.

La situation au Canada:

Québec: 43 627 (3596 décès)

Ontario: 22 957 (1904 décès)

Alberta: 6644 (127 décès)

Colombie-Britannique: 2428 (141 décès)

Nouvelle-Écosse: 1043 (55 décès)

Saskatchewan: 592 (6 décès)

Manitoba: 290 (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 260 (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 120

Île-du-Prince-Édouard: 27

Yukon: 11

Territoires du Nord-Ouest: 5

Nunavut: 1

Canadiens rapatriés: 13

Total des cas confirmés au pays: 78 018

Total des décès au pays: 5839