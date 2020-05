Réouverture graduelle chez Cargill après une éclosion de COVID

Les opérations reprendront graduellement à l’usine Cargill, à Chambly, qui était fermée temporairement en raison d’une éclosion de COVID-19.

À la suite du dépistage de la quasi-totalité des quelque 500 employés de l’usine de transformation de viande, le bilan de cas positif se chiffre à 76, dont 28 personnes sont guéries. Par ailleurs, 17 personnes sont toujours en quarantaine préventive.

Parmi les cas déclarés positifs, 8 individus étaient asymptomatiques, a précisé par courriel la direction de la santé publique de la Montérégie.

Pour le moment, l’usine pourra reprendre sa production à 50% des effectifs. Les employés devront se soumettre à plusieurs nouvelles mesures sanitaires pour éviter une nouvelle propagation du virus.

Parmi celles-ci : le port du masque, de lunettes et de la visière, la distanciation sociale de deux mètres ou l’installation de plexiglass où ce n’est pas possible, réduire autant que possible le partage des objets et éviter les rotations de postes ainsi qu’un nettoyage et une désinfection plus fréquente des surfaces de travail.

Cela dit, le syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) a indiqué qu’il assurera un suivi rigoureux.

«Tout le monde qui est entré dans l’usine aujourd’hui, c’est des personnes qui ont subi le test. On sait que ceux qui sont rentré ce matin, c’est parce qu’ils étaient négatifs et qui n’avaient pas été en contact avec une personne qui avait contracté la COVID», explique Roxane Larouche, porte-parole des TUAC.

Selon le syndicat, l’explosion rapide du nombre de cas est due au fait que plusieurs employés habitent sous le toit.

Fermée depuis le 13 mai, Cargill espère pouvoir reprendre ses activités à 100% d’ici la fin de semaine, le temps de se réapprovisionner en stock.