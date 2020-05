Tensions entre des proches dans un CHSLD de Laval

Certains proches réclament que les visites des aidants naturels soient interdites dans un CHSLD de Laval où on ne rapporte aucun cas de COVID-19 parmi les résidents depuis le début de la crise.

«Au lieu de contester, soyez de notre côté», lance Antoinette Berlingieri à Diane Tanguay.

La première n'a pas vu sa mère durant près de deux mois en raison de la COVID-19, la seconde a fait le choix de ne pas voir son mari pour ne pas risquer de lui transmettre la maladie.

«Ma mère ne parlait plus. Elle ne mangeait plus. Et elle me disait: "Je n'ai plus de raison de vivre. Je pense que tu m'as abandonnée"», raconte Mme Berlingieri à TVA Nouvelles.

Depuis mardi dernier, elle peut à nouveau s'occuper de sa mère au CHSLD L'Orchidée blanche, à Laval. La dame a commencé à manger, elle a commencé à me parler et elle a pris ses médicaments.

Pour Diane Tanguay, la situation est complètement différente.

«Honnêtement, ça me prend aux tripes», confie-t-elle à TVA Nouvelles. Mme Tanguay s'inquiète de voir les proches aidants entrer dans la résidence.

C’est que dans ce CHSLD, on ne rapporte aucun cas de COVID-19 parmi les résidents depuis le début de la crise. La crainte de madame Tanguay, c'est qu'il y en ait maintenant qu'on ouvre les portes aux proches aidants significatifs.

«Comment vous pensez que moi, Diane Tanguay, je vais me sentir si la COVID rentre? Je ne pourrai pas faire autrement de penser que c'est à cause que les aidants sont rentrés», soutient-elle.

Diane Tanguay demande à ce que cessent les visites de proches aidants significatifs. Elle et d'autres familles ont fait une chaîne humaine jeudi.

«Je ne sais plus ce qu'il faudrait que je fasse pour qu'on nous entende et qu'on nous réponde. Parce que quand même, cette lettre-là, on l'a fait parvenir jeudi à monsieur Legault et madame Blais et on a zéro réponse», affirme-t-elle.

Au cabinet de la ministre Marguerite Blais, on souligne que «les proches aidants ont le matériel de protection requis. Des consignes claires sont en place afin de protéger les personnes hébergées, les proches aidants et le personnel en place.»

«Je comprends madame Tanguay complètement et l’insécurité qu'elle vit», assure Jean Rousselle, député de Vimont.

Le député croit que des mesures supplémentaires devraient être prises.

«Qu'on mette les moyens nécessaires! Qu'on ait l'obligation de faire passer des tests à tout le monde: employés, proches aidants et tout. Et après ça, je veux dire, ça va sécuriser une partie» plaide-t-il.

À cela, le cabinet de la ministre de la Santé rétorque que les décisions s'appuient sur les décisions de la Santé publique.