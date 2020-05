Céline Dion remporte deux Webby Awards

La collection de trophées de Céline Dion s’agrandit. La chanteuse a remporté deux prix aux Webby Awards, qui visent à souligner l’excellence sur internet.

Céline Dion a dominé dans la catégorie «People’s Voice – Social Experiment & Innovation» pour une chasse au trésor qui, organisée sur Instagram et Spotify l’automne dernier, permettait de découvrir les chansons de Courage, son nouvel album en anglais. Le tout avait été orchestré par Weller Media Agency, une agence de marketing virtuel.

Céline Dion a raflé une autre palme. La publication Instagram où elle recrée le clip qui accompagnait son succès de 1996, It’s All Coming Back to Me Now, a été sacrée meilleure vidéo sociale – volet publicité, médias et relations publiques.

En novembre dernier, à quelques semaines de Noël, la chanteuse avait remis son célèbre vidéoclip au goût du jour pour favoriser l’option magasinage sur Instagram, promouvant au passage des marques comme Michael Kors et Marc Jacobs.

Céline Dion a remporté ses deux prix à la suite d'un vote du public.

La 24e cérémonie des Webby Awards sera présentée cet après-midi à 15h au WebbyAwards.com. Elle sera animée par Patton Oswalt.

Jimmy Fallon, Greta Thunberg, Tom Hanks, Cardi B, LeBron James, Dolly Parton et Game of Thrones figurent parmi les gagnants.