Son nez le rendait hideux, repoussant, le faisait souffrir et lui valait des regards ahuris ainsi que des commentaires blessants. Toutefois, le passage de Marc-André Dubé à Denis Lévesque a changé sa vie. Un chirurgien touché par le cas de l’homme de Gatineau aux prises avec une forme sévère de rosacée a décidé de l’opérer.

• À lire aussi: Discriminé pendant des années en raison de son nez

Les quatre dernières années de Marc-André Dubé ont été un parcours du combattant. Les embûches se dressaient devant lui au rythme où le rhinophyma faisait grossir son nez, le rendait bulbeux, rouge et énorme. Son employeur l’a même congédié en raison de son apparence.

Marc-André Dubé a cogné à plusieurs portes, mais dit-il les spécialistes de sa région refusaient de l’opérer en raison des coûts liés à la chirurgie. Le plasticien Charles G. Orfali du CHUS - Hôtel-Dieu de Sherbrooke n’était pas de ceux-là.

«Il m’a contacté personnellement et m’a dit qu’il ne comprenait pas que les médecins de la région de Gatineau disaient que l’opération n’était pas couverte par la RAMQ alors qu’elle l’était.» Le Dr Orfali et son équipe ont pris M. Dubé sous leur aile.

11 mars à 11h11

L’intervention afin de réduire l’appendice nasal du Gatinois s’est déroulée le 11 mars dernier à 11h11, précise l’homme qui arbore maintenant un nez tout ce qu’il y a de plus normal.

«Je me suis débrouillé de A à Z moi-même, je suis allé à votre émission et heureusement, le Dr Charles Orfaly a fait un miracle», affirme reconnaissant Marc-André Dubé à Denis Lévesque.

Sans revenu alors qu’il avait travaillé toute sa vie, de bons Samaritains avaient aussi décidé de donner un coup de main financier au pauvre homme. Heureusement, les souffrances morales et physiques de M. Dubé sont derrière lui.

La vie est belle

«Je suis rendu le gars le plus heureux le matin, ça respire bien, la vie est belle. Ceux qui disent: Ça va bien aller, ça n’ira pas bien, ça va déjà mieux!» se réjouit-il.

Derrière lui également, les commentaires déplacés et à haute voix. «Regarde comme le monsieur a un gros nez. Je n’entends plus cette phrase-là. On disait que j’avais l’air d’un orignal. Des parents disaient aux enfants qui demandaient pourquoi j’avais un gros nez que c’est parce que le monsieur boit de l’alcool. Non, j’avais une maladie: le rhinophyma», précise Marc-André Dubé.

«Gros laid»

Ce dernier compte bien dénicher un emploi. «Le gros laid que j’étais, personne ne voulait l'engager, je remercie le bon Dieu. Si les commerces peuvent rouvrir, je vais me chercher du travail», affirme-t-il avec optimiste.

Sa chirurgie au nez lui a même permis de retrouver l’odorat. «Je m’aperçois maintenant que les petites madames sentent bon à l’épicerie», lance en riant l’homme qui souhaite aussi avoir une amoureuse.