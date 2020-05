Encore une résidence pour aînés frappée par la COVID-19 à Québec

L’inquiétude a monté d’un cran pour près de 200 autres aînés alors que la COVID-19 est débarquée ce week-end dans leur résidence de Québec, qui risque de s’ajouter aux 13 foyers d’éclosion de la région.

«Il faut vraiment que Québec surveille ses centres pour personnes âgées», souligne l’épidémiologiste Nima Machouf. Tous les foyers d’éclosion dans la région sont dans des résidences, CHLSD ou hôpitaux.

La nouvelle contamination a été détectée dimanche en début de journée aux Appartements de Bordeaux, un établissement situé dans le quartier Sillery, à Québec.

Les résidents vaquaient à leurs occupations en respectant les règles de distanciation quand la situation a basculé dans l’urgence.

«On avait le droit de circuler dans la cour. Sur l’heure du midi, on nous a tous refait monter. On nous a dit qu’il y avait eu un cas, qu’il était parti en ambulance. On est tombé en confinement total dans notre appartement», raconte un résident.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Depuis ce moment, «on reste dans le néant», témoigne-t-il. « On aimerait savoir si on a côtoyé cette personne-là, mais c’est “bouche cousue” pour l’instant», s’inquiète-t-il.

Les gestionnaires de la résidence, sous l’égide du groupe Chartwell, ont tenté de se faire rassurants, lundi, en soutenant que toutes les directives de la santé publique sont respectées pour tenter de freiner la propagation du virus.

«Cette personne a été placée en isolement. Nous sommes de tout cœur avec elle et lui souhaitons un prompt rétablissement», a déclaré Marie-France Lemay, vice-présidente des services opérationnels pour la région de Québec chez Chartwell.

Moins risqué que dans un CHSLD

Selon Nima Machouf, le fait qu’il s’agisse d’une résidence pour aînés autonomes atténue le risque de propagation, comparativement à un CHSLD.

«C’est comme un immeuble à logements surveillé. Les personnes âgées autonomes partagent moins avec les autres résidents. [...] Une personne soignante qui est infectée ne va pas transmettre le virus à plusieurs personnes, parce que normalement ils sont plus autonomes.»

Deux autres décès

La situation est sinon «assez stable» dans la Capitale-Nationale, indique la porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Annie Ouellet. Quelque 27 nouveaux cas ont été pistés lundi, en plus de deux décès.

Les 13 décès recensés dans la dernière semaine sont similaires au nombre hebdomadaire rapporté depuis le début du mois d’avril dans la région.

Les 133 nouveaux cas durant cette même semaine représentent un bond moins important que la semaine précédente.

«C’est vrai que c’est faible, mais ça monte continuellement, observe Nima Machouf. Il y a moins de transport en commun et la population est moins dense qu’à Montréal», poursuit-elle, en ajoutant que la surveillance demeure importante dans les centres pour personnes âgées.

13 FOYERS D’ÉCLOSION À QUÉBEC

Photo Stevens LeBlanc

CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes

Cas : 7

Décès : 0

Photo Stevens LeBlanc

Résidence La Clairière du Boisé

Cas : 4

Décès : 0

Photo Stevens LeBlanc

CHSLD Paul-Triquet

Cas : 74

Décès : 14

Photo Stevens LeBlanc

CHSLD Le Faubourg

Cas : 14

Décès : 1

Photo Stevens LeBlanc

CHSLD Saint-Jean-Eudes

Cas : 21

Décès : 3

Photo Stevens LeBlanc

CHSLD du Boisé

Cas : 2

Décès : 0

Photo Stevens LeBlanc

Havre du Trait-Carré

Cas : 27

Décès : 1

Photo Agence QMI, Simon Clark

CHSLD Yvonne- Sylvain

Cas : 2

Décès : 1

Photo Stevens LeBlanc

Hôpital Jeffery Hale

Cas : 209

Décès : 40

Photo Agence QMI, Simon Clark

Résidence Les Jardins d’Évangéline

Cas : 129

Décès : 10

Photo Agence QMI, Simon Clark

CHSLD Hôpital général de Québec

Cas : 29

Décès : 2

Photo d'archives

Manoir de Courville

Cas : 49

Décès : 6

Capture d'écran Google Maps

Manoir et Cours de l’Atrium

Cas : 52

Décès : 5