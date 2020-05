Faire survivre son commerce malgré la pandémie

Les commerçants qui sont restés ouverts pendant la pandémie ont été soumis à plusieurs contraintes.

Alors que le déconfinement s’est amorcé, TVA Nouvelles est allé voir à Saint-Mathias-sur-Richelieu, comment cela se passe pour ces artisans.

«Il y a vraiment beaucoup de gens qui se renseignent sur les réseaux sociaux, qui communiquent avec nous par téléphone ou par les réseaux sociaux pour acheter plus local. On a vraiment une nouvelle clientèle par rapport à ça», raconte Marie-Ève Guertin du bistro Les Gourmandes.

Du côté de la boucherie «Au péché mignon», les clients viennent ramasser leurs achats à la porte.

«En plus des stress normaux des entrepreneurs, l'insécurité, il y a ça en plus. Donc, c'est sûr que oui, c'est lourd. Mais rendu là, on fait avec», philosophe Maxime Raumond.

Le restaurant Chez L'Artisan propose lui des mets sous vide qu'il prépare la semaine.

Les gens viennent les chercher le vendredi, deux clients aux 15 minutes pour respecter les règles de distanciation.

Il a jusqu'à une centaine de clients par semaine, assez pour faire un peu de profits et ouvrir bientôt un comptoir casse-croûtes pour emporter.

«Les jeunes de Saint-Mathias, on dirait, et même des alentours de Saint-Mathias, ils sont vraiment... Ils se tiennent», explique le chef copropriétaire du restaurant, Éric Bellemare.

La peintre Nancy Letourneau ne peut toujours pas tenir d'ateliers de formation dans sa galerie. En attendant, elle fabrique des masques et a surtout vendu 25% de plus de toile.

