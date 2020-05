IKEA rouvre ses portes à Québec

Le géant suédois IKEA rouvre son magasin à Québec. Les autres sites du détaillant à Montréal et à Boucherville demeurent toutefois fermés.

Mardi, IKEA a annoncé sur son site Internet la reprise de ses activités à Winnipeg, Calgary, Edmonton et dans la Ville de Québec. Ces établissements n’accueillaient plus de clients depuis le 18 mars.

Le 4 mai dernier, même s’il avait l’autorisation du gouvernement provincial, le détaillant avait choisi de ne pas ouvrir les portes de son magasin dans la Capitale-Nationale afin «de prendre le temps pour mettre en place les mesures nécessaires pour assurer un accueil chaleureux et sécuritaire».

Afin de limiter les risques de propagation de la COVID-19, le restaurant et l’aire de jeux pour enfants dans les magasins resteront fermés. Le bistro IKEA ouvrira uniquement pour servir des plats à emporter.

«Alors que nous commençons à rouvrir des magasins, notre priorité absolue demeure la santé et la sécurité de nos collaborateurs, de nos clients et des communautés que nous desservons», a indiqué Michael Ward, PDG et directeur du développement durable chez IKEA Canada.

Pas de masque obligatoire

Comme mesures de sécurité, le nombre de visiteurs par magasin sera limité, des consignes de distanciation physique ont été installées et les paniers seront désinfectés. Les employés ont aussi de l’équipement de protection, comme des gants et des masques.

«Pour le moment», IKEA mentionne dans un courriel que la direction n’exige pas que les clients portent des masques lorsqu’ils magasinent.

IKEA demande également aux consommateurs de «planifier précisément leurs achats, de vérifier la disponibilité des stocks sur fr.IKEA.ca, et de considérer de faire des achats hors des heures de pointe ou à une date ultérieure si le besoin n’est pas pressant».

Pour éviter les longs temps d’attente, le détaillant encourage également les clients à profiter de sa politique de retour de 365 jours et à retourner les produits ultérieurement.

IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 374 magasins dans 30 pays, dont 14 au Canada.

La fin de semaine dernière, le gouvernement a annoncé que les commerces non essentiels ayant une porte donnant sur l'extérieur dans la grande région de Montréal pourront rouvrir le 25 mai.