La tendance à la baisse des décès se maintient au Canada

La tendance à la baisse du nombre de décès liés à la COVID-19 observés au cours de la longue fin de semaine au Canada se maintenait, mardi, tout particulièrement en Ontario où le bilan des morts a chuté à son plus bas depuis six semaines.

En mi-journée, le Canada cumulait un total de 79 016 cas de COVID-19, en hausse de 998 cas, tandis que 5906 personnes ont perdu leur combat contre la maladie, soit 64 décès de plus que la veille. Les bilans en provenance de l'Ouest canadien étaient toutefois toujours attendus.

Après avoir connu son meilleur bilan depuis plus d'un mois sur le plan de la mortalité lundi, le Québec a rapporté les morts de 51 patients mardi, un nombre qui demeure de loin inférieur à la moyenne des dernières semaines. De plus, la province a annoncé seulement 570 nouveaux cas, soit le plus petit nombre depuis le 11 avril dernier.

Baisse des décès, hausse des cas en Ontario

De son côté, la santé publique de l'Ontario a répertorié seulement 15 décès de patients infectés sur son territoire dans les dernières 24 heures. Il s'agit du plus petit nombre depuis le 6 avril dernier, alors que 13 décès avaient été annoncés.

Cependant, le nombre de cas détectés a connu un net rebond avec 427 tests qui se sont avérés positifs. Cette hausse met fin à une séquence de 11 jours consécutifs pendant lesquels le nombre de cas annoncés quotidiennement s'était maintenu sous la barre des 400.

Le premier ministre du Doug Ford, qui prône une approche très prudente vis-à-vis du déconfinement, a annoncé mardi que les écoles de la province ne rouvriront pas avant l'automne prochain. La province continuera à miser sur l'enseignement en ligne, elle qui a rapidement mis sur pied un programme pour poursuivre la scolarisation avec des classes virtuelles dès le début de la pandémie.

«Je ne prendrai jamais de risques qui ne sont pas nécessaires lorsqu'il est question de nos enfants. Après considération et après avoir consulté des experts en santé, il est clair que nous ne pouvons pas ouvrir les écoles pour le moment. Je ne prendrai pas ce risque», a martelé le premier ministre Ford en conférence de presse.

À ce jour, seul le Québec a misé sur un retour en classe, non obligatoire, et ce même si la province est, de loin, la plus touchée par la COVID-19 au Canada.

Décès à Northwood

En Nouvelle-Écosse, les difficultés du centre de soins à long terme pour ainés de Northwood, situé à Halifax, se poursuivent puisqu’il a atteint le cap des 50 décès entre ses murs.

La tragédie survenue au sein de ce foyer est d'autant plus marquante que l'établissement totalise, à lui seul, 50 des 56 décès qui sont survenus dans cette province.

La situation au Canada:

Québec: 44 197 (3647 décès)

Ontario: 23 384 (1919 décès)

Alberta: 6644 (127 décès)

Colombie-Britannique: 2428 (141 décès)

Nouvelle-Écosse: 1044 (56 décès)

Saskatchewan: 592 (6 décès)

Manitoba: 290 (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 260 (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 120

Île-du-Prince-Édouard: 27

Yukon: 11

Territoires du Nord-Ouest: 5

Nunavut: 1

Canadiens rapatriés: 13

Total des cas confirmés au pays: 79 016

Total des décès au pays: 5906