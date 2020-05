Pandémie oblige, le festival MUTEK se réinvente en vue de sa 21e édition, qui aura lieu du mardi 8 au dimanche 13 septembre prochain.

Alors que le début de la programmation de l’événement branché sur la musique électronique et l’art technologique devait être annoncé il y a deux mois, le directeur général et artistique Alain Mongeau et son équipe ont réajusté le tir et imaginé une expérience reconfigurée de MUTEK, hybride, qui se tiendra à la fois dans des espaces physiques traditionnels (dans le respect des règles de distanciation sociale) et sur les plateformes virtuelles.

Comme à l’habitude, MUTEK 2020 reposera sur des prestations de musique électronique, des performances audiovisuelles en direct et des œuvres numériques innovantes, locales et internationales, avec le soutien des autres moutures de MUTEK ailleurs dans le monde.

Le Forum IMG, volet conférence et marché professionnel du festival, accueillera panels, présentations, études de cas, ateliers et opportunités de réseautage dans le but de valoriser la création artistique. Parmi les sujets abordés, on compte les nouveaux modèles qui stimulent les industries créatives et les arts, de même que les réflexions éthiques et politiques en lien avec la technologie, et induites par les récents événements.

Les artistes et intervenants de ce prochain rendez-vous de MUTEK seront annoncés dans les prochaines semaines. En attendant, deux initiatives virtuelles ont déjà été lancées : MUTEK.SF : NEXUS Experience, un rassemblement numérique organisé par MUTEK San Francisco et inspiré par la culture des clubs, les 23 et 24 mai, et #MUTEKStayHomeSeries, une sélection d’enregistrements «live» et compilation de moments passés à travers le réseau MUTEK. Plus d’informations sont disponibles au mutek.org.

Les personnes qui avaient acheté un passeport du festival MUTEK en prévente seront remboursées automatiquement. Si vous n’avez pas été contactés par courriel, écrivez à tickets@mutek.org pour toute question.