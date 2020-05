Négatif à la COVID-19, il est transféré dans un CHLSD infecté

Après un séjour à l’hôpital, où il a été déclaré négatif à la COVID-19, un homme de 83 ans du Centre-du-Québec a tout de même été transféré dans un CHSLD infecté par le virus pour sa convalescence.

Marie-Claude Mailhot ne comprend pas pourquoi son père a été transféré pour 14 jours au CHSLD Cloutier-du Rivage, à Trois-Rivières. Lorsqu’il était hospitalisé pour une fracture, il avait déjà été testé pour la COVID-19 et le résultat avait été négatif. Mais cette fois, Mme Mailhot craint vraiment qu’il attrape le virus.

«Mon père se retrouve à Cloutier-du Rivage en confinement où il y a des cas de COVID-19, au lieu de retourner à sa résidence à lui. Ça me choque. Tout le monde me dit de ne pas l’envoyer là. Il est trop tard, le mal est fait. Ça m’attriste. Ça me fait de la peine», a-t-elle confié à TVA Nouvelles.

Son père a en effet une place qui lui est réservée au CHSLD de Fortierville, dans le Centre-du-Québec.

Le CIUSSS se défend

La direction de la santé publique assure que les résidents infectés à l’unité de courte durée gériatrique, où se trouve M. Mailhot, ont été transférés au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières.

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec affirme qu’une directive s’applique pour les patients une fois leur hospitalisation terminée. Ils doivent être placés en zone tampon pour une période de 14 jours afin de surveiller leurs symptômes. La directive vise à protéger les milieux de vie où la COVID-19 n’est pas entrée.