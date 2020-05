Pas de retour à l’école cette année en Ontario

Contrairement au Québec, toutes les écoles vont rester fermées en Ontario jusqu’en septembre, a confirmé mardi le gouvernement de la province.

Le gouvernement ontarien est également prudent sur la réouverture des services de garde et des camps de jour cet été. Ces établissements ne rouvriront que si la baisse du nombre de cas observée récemment dans la province se maintient, a-t-on précisé. Aucune date pour cette étape du déconfinement n’est avancée.

«Rien n'est plus important que de protéger tous les enfants de notre province, sans exception, a déclaré le premier ministre Doug Ford, lors de sa conférence de presse quotidienne.

Son gouvernement dit avoir pris la décision de maintenir la fermeture des écoles après avoir consulté notamment le médecin hygiéniste en chef. «Ce ne fut pas une décision facile à prendre, mais c'est la bonne décision», a souligné M. Ford en martelant qu'il ne voulait pas prendre de «risque» avec la santé des enfants.

En vue de préparer la rentrée à l’automne, le programme d’apprentissage à la maison sera bonifié, a par ailleurs fait savoir le premier ministre. Dès le début de la pandémie, le gouvernement ontarien a mis en place un système de classe virtuelle pour que les élèves puissent poursuivre leurs études à domicile.

L’Ontario a une tout autre approche que le Québec en matière de déconfinement. Bien que la Belle Province soit plus touchée par la pandémie que sa voisine, les écoles primaires et les services de garde ont rouvert la semaine dernière en région. Lundi, on apprenait également que les terrains de jeu se préparaient à rouvrir.

Dans la région de Montréal, les écoles restent fermées jusqu’en septembre, mais les services de garde vont pouvoir recommencer à accueillir des enfants à partir du 1er juin.