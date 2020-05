Richard Martineau confesse avoir eu des rapprochements

Il l’avoue lui-même, Richard Martineau n’a pas toujours respecté les mesures de distanciation sociale. Est-ce l’appel du printemps et le beau temps qui réchauffe le Québec et les coeurs? Le chroniqueur se confesse et s’explique.

«Je n'ai pas toujours respecté les 2 mètres de distanciation, malheureusement. J’ai croisé des gens, et là il faut que tu y penses et que tu recules», précise Richard Martineau en mimant des gestes de recul. «Ce n’est pas évident, mais il faut faire attention», invite-t-il.

«Des gens me disent pourquoi je resterais chez moi alors que ce sont des personnages âgées vulnérables qui sont malades. D’autres me disent, on est tannés, je vais recevoir dans ma cour des amis, on va respecter le 2 mètres, mais ils vont venir manger. On commence à slaquer en bon québécois.»

Richard Martineau demande aux Montréalais et aux Québécois alors que le déconfinement s’amorce de respecter toutes les consignes. «Si on veut avoir un bel automne et éviter une 2e vague, c’est ce qu’il faut faire», soutient-il.

Il leur conseille aussi de porter le masque dans les lieux publics, même si certains lui ont fait savoir que c’est chaud ainsi couvert.

Richard Martineau veut éviter que le gouvernement doive imposer un reconfinement.

