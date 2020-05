Plusieurs nouvelles ont retenu l’attention de nos équipes de journalistes à travers la province. Voici en quelques secondes ces nouvelles qui font jaser chez vous.

À Québec, la saison historique de golf s'est amorcée dans la joie aujourd'hui. Malgré les règles en place, les golfeurs étaient au rendez-vous.

Au parc national du Bic, les amateurs de plein air avaient le sourire avec la reprise graduelle des activités dans les établissements de la Sépaq.

À Saguenay, coiffeuses et esthéticiennes se préparent à rouvrir le 1er juin. Les visières et les masques sont déjà prêts. Des séparateurs en plexiglas ont aussi déjà été installés. Et le téléphone ne dérougit pas!

Pour consulter toutes nos nouvelles à travers le Québec, consultez notre site web.