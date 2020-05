COVID-19: «Ce n’est pas vrai que la Suède n’a rien fait»

Plusieurs fervents défenseurs du déconfinement citent l’exemple de la Suède qui n’a pas imposé de mesures de confinement à sa population et qui, selon leurs dires, s’en sort relativement bien.

«C’est un peu raccourci, lance le chroniqueur Mario Dumont. De dire que la Suède n’a rien fait, c’est complètement faux.»

Reconnu pour ne pas avoir imposé le confinement et avoir laissé ses commerces, bars et restaurant ouverts, le pays a quand même sensibilisé sa population à la distanciation sociale.

«Le gouvernement n’a pas imposé de la même manière. Il n’a pas imposé, il a suggéré et les gens l’ont fait quand même», explique Mario Dumont.

Le chroniqueur croit que le gouvernement s’est plutôt fié «à l’extrême discipline de cette population-là».

Selon lui, il serait plus facile dans un pays comme la Suède de faire respecter les consignes sans devoir les imposer.

«Il faut dire que la Suède est un des pays les plus éduqués du monde et il y a très, très peu de zones de pauvreté, ce qu’on appelle les milieux défavorisés. Donc c’est peut-être plus facile d’arriver à une population où tout le monde respecte les consignes sans les imposer», dit le chroniqueur.

