COVID-19: les proches aidants admis dans les hôpitaux

Après les résidences pour aînés, les proches aidants pourront revenir prodiguer des soins à leurs êtres chers dans les hôpitaux.

«Concernant les centres hospitaliers, aujourd'hui, il y a une directive qui va partir pour permettre aux proches aidants d'aller dans les centres hospitaliers», a révélé la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, dans le cadre d’une commission parlementaire virtuelle, mercredi.

La directive devrait s’appliquer dès aujourd’hui, explique le cabinet de la ministre. Toutefois, des balises viendront encadrer la mesure.

Le 4 mai dernier, le gouvernement Legault avait réitéré la permission faites aux proches aidants d’intervenir dans les résidences pour aînés, après avoir affronté la résistance de certains établissements.

Toutefois, la mesure ne s’appliquait pas aux hôpitaux, créant ainsi une disparité. «C'est une demande que nous avons reçue, et les proches aidants ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas aller visiter un proche, dans un centre hospitalier», a expliqué Mme Blais dans le cadre d’un échange avec le critique péquiste Harold Lebel.

Mesure populaire

Depuis que Québec a permis le retour des proches aidants dans les CHSLD, 4870 d’entre eux sont revenus apporter des soins dans les établissements, tandis que 386 ont essuyé un refus.

Par ailleurs, la ministre Blais a vanté le succès de la plateforme Je contribue, qui a permis d’embaucher des milliers de Québécois dans le réseau de la santé. «C'est 10 583 personnes qui ont répondu, qui sont actuellement en train de travailler dans nos milieux de vie», dit Marguerite Blais.

«Il faut dire aussi qu'il y a plus de 5000 personnes qui se sont inscrites, et qui ont été embauchées, et qui se sont désistées, a-t-elle toutefois ajouté. Ce n'est pas fait pour tout le monde de travailler dans les milieux de vie.»