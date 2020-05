Déconfinement: un dentiste inquiet du manque de blouses de protection

La réouverture hâtive des cliniques dentaires, possiblement au début juin, risque de poser problème et inquiète un dentiste de Québec qui dit être incapable de s’approvisionner pour des blouses de protection.

«Le gouvernement a donné trois semaines aux écoles pour se préparer et là, la rumeur veut qu’ils donnent la permission aux cliniques dentaires d’ouvrir dans à peine une semaine et demie. Je ne pense pas qu’il y a beaucoup de dentistes qui peuvent dire qu’ils sont prêts», témoigne au bout du fil le Dr Georges Girard, de la clinique Girard et Martineau au deuxième étage des Halles Cartier à Québec.

Le gouvernement Legault devrait préciser ses intentions en début d’après-midi et dévoiler les protocoles sanitaires qui seront mis en place, en conférence de presse.

Selon un protocole intérimaire, transmis aux dentistes au cours du week-end, ces derniers devront notamment changer leur blouse de protection entre chaque patient. Un véritable casse-tête, considérant les ruptures de stock. «Sur les masques, curieusement, ça ne devrait pas être trop un problème. C’est plus pour les blouses qu’on doit changer à chaque patient. Ça, c’est vraiment un problème majeur», confie-t-il le Dr Girard en entrevue.

«Nous, on a une clinique avec à peu près 13-14 professionnels qui travaillent en salle. Si on change de blouse d’isolation à chaque patient, on est rendus à 130-140 blouses par jour...et le stock n’est pas disponible donc c’est assez inquiétant. Ce sont des volumes extrêmement élevés. Ça veut dire, en plus, qu’il faudrait qu’on soit capables de laver plus de 100 blouses par jour, ce qui est absolument illusoire», observe-t-il.

Des ponchos jetables

En attendant, il dit s’être tourné vers Amazon pour faire l’achat de ponchos jetables et imperméables en plastique. «Les gens vont être en sécurité. Les dentistes sont des professionnels, le problème n’est pas là. Je ne veux pas faire paniquer la population mais qu’est-ce que le gouvernement fait pour nous ? Est-ce que le gouvernement a planifié ça et va nous aider ?», s’interroge-t-il.

«On est de loin le métier le plus à risque au niveau de la transmission de la maladie, comme professionnels, parce qu’on travaille dans la bouche mais en même temps le gouvernement nous traite depuis le tout début comme si on ne faisait pas partie du domaine de la santé, c’est vraiment très frustrant ce qu’on vit», décoche-t-il. Les cabinets dentaires devront également installer de l’équipement pour filtrer l’air dans les salles, affirme le Dr Girard.

«Plusieurs défis en matière de sécurité»

Dans un message adressé à ses membres, la semaine dernière, le président de l’Ordre des Dentistes reconnaissait que la reprise des activités «pose plusieurs défis en matière de sécurité, que ce soit sur le plan de l’aménagement des salles des salles de traitement, de la filtration de l’air et de la ventilation, des équipements de protection individuelle recommandés ou des autres règles de santé et de sécurité au travail applicables.»

Le Dr Guy Lafrance invitait par ailleurs les dentistes à ne pas investir inutilement, pour l’instant, dans l’adaptation de leurs cliniques «tant que les normes officielles n’auront pas été établies» en collaboration avec les autorités sanitaires. C’est ce qui fait dire au Dr Girard que plusieurs cliniques ne seront pas prêtes à reprendre leurs activités courantes au début juin. Actuellement, seuls les traitements urgents sont effectués en cabinet.