Des amateurs de tennis comblés par la réouverture des terrains

Les adeptes de tennis ne demandaient pas mieux que de retrouver leur raquette et leurs balles après avoir été forcés à prendre une pause de deux mois. Même si les mesures gouvernementales limitent toujours les interactions sociales, les sourires étaient nombreux aux abords des terrains.

«C’est un vrai bonheur et on attendait ça depuis que la belle saison est commencée. Je suis très heureux que le gouvernement nous ait accordé le droit de jouer. J’avais même marqué mes balles!» a lancé Charles-Robert Dionne, membre du club de tennis et squash Montcalm, en sortant du court.

Le complexe du boulevard Champlain, à Québec, a pu profiter de ses sept terrains extérieurs pour rouvrir ses portes sous un soleil de plomb, mercredi, avec le retour de la pratique libre en simple. La distanciation physique de 2 m devait être respectée en tout temps et chaque joueur devait servir avec ses propres balles. Le club avait aussi pris soin d’installer des bouteilles de désinfectant près des filets ainsi que des toilettes portatives. Les vestiaires et les salles communes demeurent fermés.

«Les gens sont vraiment heureux et contents de retourner sur les terrains [...] Mentalement, les gens avaient besoin de bonnes nouvelles pour sortir. Le téléphone ne dérougit pas au niveau des nouveaux abonnements depuis quelques jours et notre taux d’occupation est à 95 % pour notre première journée», a révélé au Journal le professionnel du club Montcalm, Jean-Michel Guimond, qui possède aussi son académie de tennis.

Aucune crainte

Les amateurs rencontrés n’avaient aucune inquiétude à recommencer de pratiquer leur sport favori. Ils se sont rapidement adaptés à la nouvelle réalité pandémique.

«Je n’avais absolument aucune crainte et déjà, j’étais habitué à cueillir la balle avec le pied pour la renvoyer [à l’autre joueur]. Ça peut être plus difficile pour les débutants, mais ça se fait. Socialement et physiquement, ça fait du bien, car le confinement, en étant seul, ce n’est pas toujours facile», a mentionné Gino Ouellet, qui fréquente l’endroit plusieurs fois par semaine.

«Je n’avais pas vraiment vu de gens depuis que je suis revenu de voyage à la mi-mars de la Floride puisque j’avais dû me mettre en quarantaine», a renchéri son partenaire Serge Gagné.

M. Dionne, qui a été champion canadien en 1979, est toutefois impatient de s’asseoir entre amis après avoir sué un coup.

«Le tennis et le golf, ce sont des sports où il y a du social. C’est un aspect qui va nous manquer tout comme les tournois», a reconnu l’homme de 69 ans, ajoutant qu’il serait possible de respecter les règles de distanciation même en double.

Intérêt

Entraîneur à l’Académie Aliassime (anciennement Hérisset-Bordeleau) du club Avantage, Stéphane Paquet croit que le tennis gagnera en nouveaux adeptes avec la reprise hâtive des sports individuels. Aucune date n’a été avancée pour la reprise des sports collectifs.

«C’est une discussion que j’ai eue avec mon patron Sam Aliassime [père de Félix Auger-Aliassime, 20e joueur mondial]. On voyait déjà une hausse depuis quelques années avec [l’essor de] Félix, Denis Shapovalov et Bianca Andreescu et on pense que plusieurs personnes vont se diriger vers les sports individuels», a-t-il avancé.