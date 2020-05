Écrasement d'un Snowbirds: hommage à la capitaine Jennifer Casey

La capitaine Jennifer Casey, qui a péri dans l'écrasement d'un appareil CT-114 des Snowbirds dimanche, avait le don de mettre du soleil dans la vie des gens qui l'entouraient, s'est attristée sa famille dans une déclaration rendue publique mercredi.

Journaliste de formation, la capitaine Casey était le visage de l'escadrille des Snowbirds, elle qui occupait le rôle d'officier des affaires publiques au sein de l'équipe. Elle avait été particulièrement occupée, ces dernières semaines, avec l'opération Inspiration dans le cadre de laquelle les Snowbirds ont survolé la plupart des grandes villes canadiennes pour souligner le courage des Canadiens en cette période de pandémie.

«Son sourire charmant et sa personnalité des plus charismatiques pouvaient égayer la journée de qui que ce soit, et elle participait fièrement à la mission, volant d’un bout à l’autre de notre magnifique pays avec une équipe qu’elle adorait», a confié sa famille dans la déclaration relayée sur les réseaux sociaux des Snowbirds.

Originaire d'Halifax, Jennifer Casey a d'abord fait carrière dans les médias, avant de s'enrôler en 2014 pour se joindre à l'équipe des relations publiques des Forces armées canadiennes.

«Grâce à son expérience et à ses relations avec les médias, Jenn avait le don de raconter l’histoire des braves hommes et femmes qui servent le Canada au pays et à l’étranger», a souligné sa famille.

La militaire a perdu la vie dimanche dernier peu après le décollage de son appareil piloté par le capitaine Richard MacDougall. Ce dernier a été blessé dans l'écrasement et se remet peu à peu de ses blessures.

L'accident s'est produit à peine quelques secondes après le décollage de l'avion à l'aéroport de Kamloops. Le Tutor s'est écrasé dans un quartier résidentiel sur le terrain d'une maison, à quelques mètres du domicile, tandis que son pilote a atterri sur le toit d'une autre résidence après s'être éjecté à peine quelques secondes avant l'écrasement.