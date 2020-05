EN DIRECT | Justin Trudeau fait le point

Le premier ministre Justin Trudeau fait le point sur la pandémie de COVID-19 au pays.

Les inscriptions pour le Crédit d’urgence pour les grands employeurs (CUGE) ont commencé mercredi, a annoncé le ministre des Finances Bill Morneau.

Il n’a toutefois pas précisé combien de temps prendrait le traitement des demandes et dans quels délais les entreprises toucheront l’argent.

Le CUGE vise à fournir des prêts de 60 millions $ et plus à des compagnies dont les revenus annuels sont de 300 millions $ et plus. Les aéroports, compagnies aériennes, pétrolières et gazières se qualifieront, entre autres.

Mercredi, le ministre Morneau a précisé que 20 % de chaque prêt accordé correspondra à une facilité de crédit garantie et que le 80 % restant sera non garanti. Le taux d’intérêt sur la portion non garantie sera de 5 % durant la première année. Il passera à 8 % l’année suivante pour ensuite augmenter de 2 % annuellement.

Les entreprises qui avaient déjà commencé des démarches d’insolvabilité n’auront pas accès à cette aide. Celles reconnues coupables d’évasion fiscale n’y auront pas droit non plus.

Le programme du CUGE sera administré par une filiale de la Corporation de développement des investissements du Canada (CDEV), en collaboration avec les ministères de l’Innovation, et des Finances.