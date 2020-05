Il y a 40 ans avait lieu le référendum: peine et tristesse, s’est souvenu Jean-Pierre Jolivet

L'ex-député péquiste Jean-Pierre Jolivet, élu en Mauricie, admet qu'il a pleuré le soir du 20 mai 1980 après la confirmation de la défaite du camp du Oui. Il se doutait toutefois du résultat.

L’ancien élu avait senti sur les derniers milles de la campagne que le tapis glissait sous les pieds des forces indépendantistes.

Le choc a été difficile à encaisser. «C'était la peine et de la tristesse de refuser à René Lévesque la possibilité d'aller négocier une entente sur la souveraineté-association et c'est ça qui m'a fait beaucoup de peine», a confié l'ex-député.

Le camp du Non avait fait tonner tous ses canons en fin de campagne notamment lors d'un grand rassemblement à Shawinigan avec comme orateurs Jean Chrétien, Joe Clark, Claude Ryan, Gérard D Lévesque et le bouillant Camille Samson.

Le chef du camp du Non, Claude Ryan, avait toutefois bien averti les militants de ne «pas vendre la peau de l'ours».

Dans une fougueuse envolée, Camille Samson avait rejeté toute leçon de fierté de la part du camp péquiste. «La vraie fierté, c'est celle que m'a donnée ma mère quand elle m'a mis au monde dans le territoire canadien, dans notre pays le Canada», avait-il tonné.

L'ex-député libéral Yvon Picotte, aussi reconnu pour sa verve, avait été sollicité un peu partout en province pour haranguer les foules. «J'ai travaillé avec du monde de toutes les formations politiques. J'ai travaillé avec des gens qui n'avaient jamais fait de politique et qui ne voulaient pas en faire non plus, mais qui voulaient défendre une cause. C'est un choix de société qu'on avait à faire», a-t-il dit.

M. Picotte a indiqué avoir apprécié au plus haut niveau cette étape de sa carrière politique. Au soir du 20 mai, le camp du Non l'avait emporté avec 60 % des suffrages.